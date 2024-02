¿Angelique Boyer y Sebastián Rulli se separan? Esto revelaron sobre su relación

Desde las últimas horas, fanáticos del entretenimiento, especialmente en México, se encuentran en incertidumbre por los rumores que surgieron en redes sociales de la supuesta separación de la actriz Angelique Boyer y su esposo, el también actor Sebastián Rulli.

Por ahora, se desconoce la raíz de esas especulaciones, lo que sí es cierto es que la tensión aumentó porque los implicados no han brindado ninguna declaración confirmando o desmintiendo la noticia. Según mencionó el portal Exa FM, “la ruptura se habría originado gracias a las decisiones de la ex RBD, ya que aseguran nunca estuvo interesada en llevar su relación a otro nivel con Sebastián Rulli, pues no se veía casada y mucho menos teniendo hijos con el actor argentino”.

Al parecer, todo se trataría únicamente de un falso rumor, porque hace tan solo unos días, la pareja compartió una serie de fotos donde se mostraron muy enamorados disfrutando de unas vacaciones. De hecho, Sebastián le escribió en un comentario a su novia: “qué lindo es viajar y respirar a tu lado. Te amoooo tantooo”.

¿Por qué Angelique Boyer y Sebastián Rulli no se casaron?

Muchos televidentes y usuarios de las redes sociales imaginaban que los protagonistas de Teresa estaban casados, pero la realidad es que llevan casi 10 años de relación, pero nunca han llegado al altar.

La razón por la que no han unido sus vidas en matrimonio es porque no creen en el matrimonio como una institución: “nosotros no creemos en el matrimonio como documento; entonces, creo que el siguiente paso para nosotros es vivir juntos, pero no hay prisa (...) su casa es mi casa, mi casa es su casa, todo lo compartimos, absolutamente todo, pero sí creo que es un siguiente paso que vamos a dar con el tiempo”, dijo la actriz originaria de Francia en una entrevista para un medio mexicano.

De igual manera, en ese momento aclaró por qué no han tenido hijos: “hoy en día estamos dándonos cuenta de que hay una sobrepoblación, hay que ser muy conscientes de esto, que es una gran responsabilidad”.

¿Qué novelas hicieron juntos Sebastián Rulli y Angelique Boyer?

Los actores no solo son una de las parejas más sólidas de México, sino también de la televisión. Con el paso de los años han tenido la posibilidad de protagonizar varias novelas juntos.

Su historia de amor comenzó en las grabaciones de Teresa. En el 2014 confirmaron su romance. Desde entonces, han sido llamados para que actúen juntos como pareja también en la ficción.

En el 2013, cuando todavía no eran novios oficiales, volvieron a actuar juntos interpretando a Alejandroy Monserrat en Lo que la vida me robó. En el 2016 coincidieron nuevamente en Tres veces Ana, donde también eran esposos. Cinco años después, en el 2021, participaron en Vencer el pasado.