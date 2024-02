Carolina Gaitán: edad, esposo, novios y más de ‘La Gaita’, actriz de ‘Encanto’

El pasado miércoles 7 de febrero, la actriz Carolina Gaitán, conocida como ‘La Gaita’, sorprendió a sus seguidores y al mundo del entretenimiento no solo en Colombia sino también en otros países, al confirmar que se encuentra en la dulce espera de su primer hijo.

Carolina Gaitán Fotografía por: cortesía

La noticia la dio a conocer a través de sus redes sociales donde publicó una ecografía revelando que se trata de un niño, junto con un conmovedor mensaje: “Hoy no me habita un solo corazón, ¿puedes creer? Hoy me habitan dos, mi corazón y el tuyo. No sé nada de esto de ser una guía, ni ser un ejemplo, pero creo saber y quiero aprender de acompañarte, de abrazarte, de adorarte, de crearte a ti con absoluta fascinación”.

La actriz, quien participó en Encanto, prestando su voz para darle vida a ‘Pepa’, ha recibido cientos de mensajes felicitándola por es nueva etapa que comienza: “qué lindo mi Caro, me llena el corazón de felicidad. La bendición más perfecta que Dios nos puede regalar”, le escribió Johanna Fadul. Por su parte, su colega y amiga Yuri Vargas, también expresó su felicidad: “amoooooo mi reina hermosaaaa soy tan feliz desde el día en el que me contaste. Mi corazón late con Salomón de mi corazón”.

¿Quién es el esposo de Carolina Gaitán?

Luego de anunciar su embarazo, sus seguidores se han estado preguntando por su pareja sentimental y padre de su hijo Salomón. De acuerdo con información publicada por varios medios de comunicación, su futuro esposo se llama Samir y, al parecer, es un empresario que no tiene nada que ver con el mundo de la farándula.

La pareja estaría junta desde julio del 2023, y aunque no se conocen mayores detalles sobre esta relación, sí se sabe que el pasado 20 de enero la actriz confirmó su compromiso.

¿Quién fue el primer esposo de Carolina Gaitán?

Antes de comprometerse con el padre de su hijo, Carolina, quien interpretó a ‘Catalina la mediana’ en Sin senos sí hay paraíso, ya había estado casada con Nicolás Moreno, un diseñador gráfico estadounidense. Después de seis años, la pareja se separó, aunque no se conocieron las razones.

Carolina y su exesposo vivían en Estados Unidos, pero a finales del 2020, en medio de la pandemia, la actriz regresó a Colombia sola, encendiendo las alarmas de la ruptura.

Novios de Carolina Gaitán

Meses después de su separación de Nicolás Moreno, la artista conoció a Nicolás Nohra, un reconocido DJ y empresario, quien también fue novio de laexreina Gabriela Tafur. No obstante, el año pasado se conoció que terminaron, pero tampoco se saben más detalles al respecto.

¿Cuántos años tiene Carolina Gaitán?

Carolina nació el 4 de abril de 1984 en Villavicencio. Actualmente tiene 39 años y es considerada una de las mujeres más hermosas y talentosas del país. En su cuenta de Instagram tiene 4,8 millones de seguidores y allí suele publicar imágenes sobre su vida profesional y algunas personales.