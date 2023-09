Así fue la boda de Martina la Peligrosa: se casó frente al mar

Luego de varias semanas de expectativa, Martina, la Peligrosa, finalmente se casó. A través de las redes sociales dejó ver fragmentos de la ceremonia de su matrimonio. Martina y Daniel Caballero se casaron en una romántica playa en Palomino, en La Guajira, rodeados de sus seres queridos. La boda fue oficiada por Flor Martínez, terapeuta espiritual, maestra de yoga y amiga de la pareja.

“Quiero que hoy nos comprometamos tanto Daniel como ‘Marti’ a cuidarse mutuamente, entendiendo que como seres humanos con un cuerpo físico estamos sujetos a decaer, a la enfermedad y a momentos de debilidad en los que el uno será el bastón del otro y el soporte que los mantendrá de pie”, les dijo Martínez en la ceremonia.

Martina lució un traje blanco con una larga cola y una profunda abertura que dejaba ver una de sus piernas. Daniel Caballero, su ahora esposo, vistió un traje de color beige.

“Entre lágrimas y sonrisas, le pedí al cielo un amor bonito, alguien a quien amar y que me amara sin miedo. Que fuera compañía en mi camino y que se sintiera orgulloso de mí. Un loquito que me hiciera reír y se riera de mis tonterías, que comprendiera lo fácil que es hacerme feliz y que no me juzgue por nada”, se le oye decir a Martina, mientras leía sus votos, en una de las grabaciones que compartieron los invitados a la boda.

¿Cuándo se comprometió Martina, la peligrosa?

Martina la Peligrosa y Daniel Caballero se comprometieron durante un viaje a Europa. La intérprete de Como la mañana comunicó la feliz noticia el 29 de marzo, a través de sus redes sociales.”Yo solo me fui a tatuar, pero él me retó a rapear. Muchas cosas pasaron en la mitad desde ese tiempo hasta hoy (...) pero aquí estamos y ha sido la mejor decisión de mi vida”, escribió en las historias de su Instagram. Según contó, se conocieron el 29 de septiembre de 2021.

Este es el segundo matrimonio de Martina. Antes de darle el ‘sí’ a Daniel, la cantante estuvo casada con Jairo Barón. Su relación duró 10 años, cuatro de ellos en unión legal. Se separaron en el 2017.

El prometido de la cantante se dedica al arte del tatuaje. En su perfil de Instagram, de hecho, se puede apreciar el trabajo que hace.