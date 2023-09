Ariadna Gutiérrez habló de Paulina Vega: “La admiraba, qué decepción”

Ariadna Gutiérrez, quien fue señorita Colombia en 2014 y vivió uno de los momentos más incómodos en la historia de Miss Universo, se ha convertido en una celebridad internacional. La beldad de 29 años suele compartir los proyectos y logros de su vida profesional, pero es muy reservada con su intimidad.

Hace unos días, Gutiérrez tocó uno de los aspectos que más curiosidad genera entre el público: la relación que puede existir entre las candidatas que se han llevado la corona nacional. Muchos se preguntan cómo fue el vínculo entre Ariadna y Paulina Vega, la barranquillera que no solo le entregó en Cartagena el título como la mujer más bella de Colombia, sino que, durante unos segundos, también hizo lo propio con la corona de Miss Universo. Los fanáticos de la sucreña se enteraron, por su propia boca, de los pormenores de su ‘animosidad’.

La sincelejana, quien fue invitada a Se dice de Mí, utilizó términos directos para referirse a la soberana costeña. “Yo la veía como referente. La admiraba muchísimo, pero me ha pasado muchas veces en la vida que cuando uno admira a alguien en televisión o en una foto y se arma una imagen, luego la conoces en persona y miras que no es real. ¡Qué decepción!”, inició diciendo la oriunda de Sincelejo. Para ella, el apoyo de la barranquillera fue nulo.

“Y me ha pasado con muchísima gente. No fue el momento más lindo, pero no me importó. Yo tenía mi meta y pienso que al contrario eso me dio más fuerza y más motivación. Pensé: ‘Bueno, no necesito la ayuda que me ibas a dar, yo lo puedo hacer con lo que tengo’”, añadió.

Es de recordar que el nombre de Ariadna le dio la vuelta al mundo por su desempeño en Miss Universo en el año 2015. Su participación fue controversial, pues, luego de ser nombrada por el presentador Steve Harvey como la mujer más hermosa del mundo, Gutiérrez tuvo que devolver la corona. El anfitrión corrigió su error y dijo que quien verdaderamente había ganado el certamen era la filipina Pia Wurtzbach.

Ariadna recuerda bien el instante, tuvo la corona durante un minuto y 58 segundos. Pasado ese tiempo, Harvey salió a excusarse por haber cometido el error de haber leído mal el veredicto que le daba a ella el título de la mujer más hermosa del mundo: realmente Ariadna era la virreina y Pia la Miss Universo.

La enemistad de Ariadna Gutiérrez y Paulina Vega

Las palabras de Ariadna respecto a Paulina no son nuevas, de hecho, en el podcast Porque ajá, presentado por Mariela Irala y Daniela Di Giacomo, Gutiérrez, aseguró que era consciente de que no había una buena relación con Vega.

“Siempre he sabido que ella me tiene roña, no sé qué es lo que hay detrás de eso, como que nunca ha gustado de mí, incluso antes de que yo estuviera en Miss Universo y fuera Señorita Sucre (...) Para yo dejar de seguir a alguien (en las redes sociales) es porque me fastidia esa persona y no la quiero ver más porque me estás dañando la existencia, pero yo no tengo problema con ella, pero sí sé que ella lo tiene conmigo”, dijo la sincelejana.