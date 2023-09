Ariadna Gutiérrez pensó en suicidio tras error en Miss Universo

En el 2015, un grave error puso al mundo a hablar del certamen de belleza internacional Miss Universo. Ariadna Gutiérrez, señorita Colombia, fue coronada como la mujer más hermosa del mundo, sin embargo, realmente no era quien había ganado el concurso. Luego de tener la corona durante un minuto y 58 segundos, Steve Harley, presentador de la ceremonia, salió a excusarse y dijo que había leído mal: Ariadna no era la reina, era la virreina.

El hecho fue traumático para Ariadna, tanto, que confesó en una reciente entrevista con el programa Se dice de mí, del Canal Caracol, que pensó en el suicidio. “Ya yo sabía. Es como ese sentimiento de cuando tú sabes que algo va a suceder, no sé cómo explicarlo”, dijo la modelo, que recordó el momento, y cuando Harvey salió a decir que se había presentado un error, pensó que era un chiste.

“Okay, ya, si es así, es así (...) si esto está pasando es por una razón (...) me voy a ir de aquí con la cabeza en alto, con mi dignidad intacta, y así fue (...) me sacaron por backstage, por detrás del hotel (...) nadie lo podía creer (...) yo tenía a mis amigos de Colombia que habían viajado a Las Vegas a verme, a apoyarme, y dije, ‘sabes qué, quiero ir a comer’ (...) ‘quiero comida chatarra’ (...) me puse una capucha, una gorra (...) nadie se dio cuenta”, relató.

Ariadna Gutiérrez pensó en el suicidio ‘muchas veces’

La sincelejana contó en la entrevista, que en ese momento no asimiló lo que había ocurrido, incluso, destacó que pasaron meses y seguía sin entender lo que había pasado esa noche. “Fui a terapia, me encerré, comí, dejé de comer, me deprimí, me puse feliz, me volví a deprimir, tantas cosas que pasaron (...) durante todo ese tiempo seguí trabajando, era como un zombie, no era consciente de lo que había pasado”, reiteró.

Por mucho tiempo, contó, que vivió en negación. “Yo pensé varias veces en el suicidio, pero yo siento que la gente que se suicida es muy valiente”, dijo al manifestar que en aquel momento fue ‘cobarde’ y pensó en su mamá. No quería que ella pasara por el dolor de perder a su hija. “Es muy fuerte, las conversaciones que tú tienes con esa parte de tu cerebro. Es impresionante, si no lo cortas de raíz, te consume”, agregó.

Finalmente, tras pasar por momentos oscuros, aseguró que la vida empezó a darle señales, y que no haber ganado Miss Universo no era el fin del mundo. A sus manos comenzaron a llegar propuestas de trabajo y proyectos a los que dijo sí inmediatamente. “No me puedo quejar”, sentenció.