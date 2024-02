Así fue el show de Usher en el Super Bowl: invitó a Alicia Keys y otros artistas

En la noche del 11 de febrero se llevó a cabo uno de los eventos deportivos más importantes del año: el Super Bowl. La final del fútbol americano en los Estados Unidos se la llevó el equipo Kansas City Chiefs al ganarle, 25 a 22 puntos, al San Francisco 49ers.

Con su victoria, además de llevarse el trofeo Vince Lombardi, que tiene un valor aproximado de 25.000 dólares, los Chiefs se consolidaron, según la prensa especializada, como la “nueva gran dinastía del deporte estadounidense”, al ser su tercer campeonato ganado en cinco años.

Usher cantó en el Super Bowl: tuvo a Alicia Keys

Como sucede cada año, el evento no solo reunió a los fanáticos del deporte, sino también de la música. Anualmente, un artista es escogido para realizar un espectáculo en el medio tiempo del partido. En la edición número 58, el encargado de animar al público fue Usher.

El show del estadounidense no decepcionó. Además de cantar sus principales éxitos, sorprendió en el escenario al tener a centenares de bailarines, acróbatas e instrumentalistas. El intérprete de 45 años impactó al usar varios vestuarios, incluso, al cantar y bailar usando patines.

Aunque inició su presentación con un traje completamente blanco, con el pasar del tiempo empezó a tener mucha menos ropa, tanto así, que terminó con su torso desnudo. Luego de ello, lució un traje de brillantes azul con negro. El escenario estaba decorado con varias luces y láseres.

El cantante y bailarín invitó al escenario a varios colegas y amigos, entre ellos, a Alicia Keys, H.E.R, Jermaine Dupri, Ludacris, will.i.am y Lil Jon. El ‘rey del R&B’, como se le conoce al artista, interpretó Caught Up/U don´t have to call, Love in this club, If i ain´t got you/My Boo, Confessions/Confessions Part II, Think of You, Burn, U got it bad, OMG, Turn Down for What y Yeah.

El show no solo lo disfrutaron los fanáticos del deporte y el público general, sino también los artistas que se encontraban viendo el partido como Justin Bieber y su esposa Hailey, Lana del Rey, Lady Gaga, Reba McEntire, Blake Lively y Taylor Swift, quien en la actualidad tiene una relación amorosa con Travis Kelce, jugador del equipo ganador.

A la pareja del momento se le vio festejando la victoria de los Chiefs con un apasionado beso que fue captado por la cámaras de los fanáticos del noviazgo.