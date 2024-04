Ariadna Gutiérrez habría vuelto a la soltería. Conoce los detalles

El pasado mes de febrero una polémica rondó a la ex virreina internacional de la belleza Ariadna Gutiérrez. La modelo, que ocupó el segundo lugar del Miss Universo en el 2015, se encuentra en la actualidad participando en el reality de Telemundo La casa de los famosos.

En el programa, en el que ha enfrentado algunas dificultades, la nacida en Sincelejo vivó un incómodo momento con el actor mexicano Alfredo Adame, su compañero de set.

La pelea entre Ariadna Gutiérrez y Alfredo Adame

En medio de una dinámica en el concurso llamada ‘El posicionamiento’, los residentes de la mansión vivieron un cara a cara en el que cada uno le decía a otros de sus compañeros las razones por las cuales deberían irse del programa.

Cuando llegó el turno de Adame para hablarle a la colombiana, la celebridad mencionó que ‘Ary’ debía irse por ‘aburrida’, pues aquella característica no le genera rating al canal.

“No sirves para nada, no has aportado absolutamente nada, ni ‘rating’ ni contenido ni absolutamente nada. Lo único que sabes hacer es llevar chismes, inyectarlos de veneno para conflictuar personas. Eres una presumida, eres una engreída, eres una mujer muy aburrida, sin carisma ni personalidad”, señaló Adame durante el enfrentamiento.

En respuesta, Gutiérrez se mostró sorprendida y destacó que no tenía idea de los sentimientos negativos que tenía el presentador de televisión contra ella. La celebridad le deseó sentimientos positivos, y cerró su discurso con un ácido comentario.

“De lo más profundo de mi corazón, lo que tú vives dentro de ti no se lo deseo ni a mi peor enemigo, ojalá algún día retomes la relación que tienes con tu familia, con tus hijos, porque ni ellos te quieren”, concluyó.

Ariadna Gutiérrez habría terminado con su novio. ¿Quién es?

La exreina no ha dado muchos detalles de la identidad de su novio, de hecho, en La casa de los famosos hizo un chiste con el que dio a entender que se trata de un norteamericano. “Mi novio no creo que me esté viendo, es gringo. No entiende nada”, dijo en el reality.

Según se ha reportado recientemente, la relación con el misterioso hombre habría llegado a su fin. Fue Guty Carrera, exparticipante de la casa quien lo mencionó en el programa Pica y se extiende de Telemundo.

“Pasó algo bien curioso y lo tengo que decir aquí. Nosotros sabíamos que Ariadna tenía un novio. Por ahí llegó un pajarito volando, esas voces que llegan por el aire de la casa con un audio pero en inglés que le dijo que ya no había ningún tipo de relación”, mencionó.