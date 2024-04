Andy Rivera respondió a Lina Tejeiro, quien confesó haber sido infiel: “Ya no vivo ahí”

En días recientes, Lina Tejeiro y Andy Rivera se convirtieron en protagonistas de la misma conversación, luego de que la actriz hablara sobre su pasado amoroso en una entrevista con Eva Rey y admitiera haber sido infiel en varias ocasiones.

“Ya no perdono una infidelidad. Perdoné muchas durante 9 años. Yo fui infiel por venganza y, además, se lo hacía saber. Caímos en una relación muy inmadura porque éramos muy pequeños (...) Él me ponía los cachos con cualquiera (...) Yo con gente muy importante. Puse los cachos con futbolistas y otros cantantes“, dijo la llanera que, aunque se reservó el nombre de la pareja a quien hizo referencia, hizo pensar a muchos que habló del hijo de Jhonny Rivera, con el que tuvo una relación por 9 años.

¿Andy Rivera le respondió a Lina Tejeiro?

Días después de estar en boca del público y de varios medios de comunicación por cuenta de las palabras de su antigua pareja, el cantante de reguetón compartió un mensaje en redes sociales que, según sus seguidores, fue una clara indirecta para Tejeiro.

“Que alguien esté intentando dañarme, sacando mi pasado, es como que me intente robar en mi casa antigua. Ya no vivo ahí”, fueron las contundentes palabras de Andy Rivera que, al poco tiempo de ser publicadas, suscitaron miles de reacciones.

“Le faltó etiquetar a Lina Tejeiro y listo”, “estoy de acuerdo con él, ¿qué necesidad tiene Lina de estar revolcando el pasado?”, “así es como se responde a las necedades” y “una cerveza para este hombre que respondió con toda la clase del mundo”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los fanáticos del artista urbano.

Esta fue la historia que publicó Andy Rivera en su cuenta de Instagram Fotografía por: Captura de pantalla

Andy Rivera deja de lado a Lina Tejeiro y sigue trabajando en sí mismo

Lejos de todo lo que tenga que ver con la presentadora de La casa de los famosos, el intérprete de Te pintaron pajaritos se ha dedicado a trabajar en su salud mental, tema por el que, incluso, llegó a estar internado en una clínica durante varios días.

“La verdad estoy muchísimo mejor. En cuanto a medicación, ya estoy tomando mucho menos, ya estoy tomando muy poquita. O sea, yo me imagino ese día en el que ya no tenga que tomar una sola pastilla, estoy trabajando muy duro para eso. Pero sí, estoy mucho mejor en comparación con un año, dos años”, contó hace algunos meses, cuando reapareció en redes sociales.

“He ido entendiendo que no soy mi profesión ¡No solo soy artista y ya! Hoy entiendo que si mañana se acabara mi voz todavía tengo alma, ser y corazón (...) Solo quiero hacer lo que me gusta con amor, sin presión y jamás olvidar quien soy. Gracias a todos los que, con amor y comprensión, me han escrito mensajes llenos de cariño y empatía. Los amo, les envío mucho amor y fuerza para cualquier dificultad que estén atravesando. Estamos diseñados para adaptarnos, para enfrentar los retos, los problemas y salir de allí victoriosos a recibir nuevas oportunidades”, concluyó Andy Rivera en aquella ocasión.