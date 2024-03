Andrea Valdiri impactó en España bailando flamenco: la aplaudieron

Una nueva polémica rondó a Andrea Valdiri esta semana. La bailarina se convirtió en noticia en la prensa de entretenimiento nacional tras darle dos lujosos regalos a su hija mayor, Isabella, por motivo de su cumpleaños.

La bailarina le hizo una pequeña reunión a su primogénita, y pasó un agradable momento con ella, el resto de su familia y con varios amigos, sin embargo, fue criticada debido a que, a la menor de trece años, decidió darle un apartamento como obsequio. El detalle, para muchos internautas, fue algo exagerado para una adolescente de la edad de ‘Isa’, a quien le quedan cinco años para se mayor de edad.

“Hoy te entrego el resultado de mi esfuerzo, perseverancia y arduo trabajo. Quiero que aprendas que para obtener algo en la vida hay que trabajarlo con constancia y anhelo. Quiero que cuides de él para que, a medida que crezcas, aprendas que los frutos se recogen cuando aprendemos a cultivar y esperar en el tiempo adecuado. Este apartamento dará frutos para tus estudios pero depende de ti; te amo hija. En vida les voy a dar lo mejor de mí. Feliz cumpleaños”, mencionó.

Antes de darle las llaves de la propiedad, la barranquillera le contó que estaban prontas a tomar un viaje juntas a Europa, por lo que la niña no dudó en mostrar su emoción y en abrazarla fuertemente.

Andrea Valdiri bailando flamenco en España

Los fanáticos de la creadora de contenido se sorprendieron al darse cuenta de que, en efecto, el viaje estaba muy cerca de ocurrir, pues fue la misma Andrea quien compartió imágenes de ella con su hija disfrutando de un divertido plan en ese continente. La primera parada fue Barcelona, España, en donde visitaron varias construcciones clásicas.

Además de estar con tiburones, Valdiri entretuvo a sus fanáticos bailando flamenco en España. Según reveló, fue a ver un espectáculo de artistas profesionales en esa práctica, cuando de repente terminó subida al escenario. “Acabo de salir de un restaurante que tiene un show de flamenco (...) yo estaba escondidita, y el señor (uno de los fundadores del establecimiento) , que tiene 84 años, me sacó a bailar, y yo no tenía ni idea de cómo se bailaba. Hermana, pero ya la di, yo no los dejo mal”, dijo entre risas.

En el clip se ve a la barranquillera haciendo el clásico zapateo de ese ritmo musical. Quienes estaban en el escenario estaban emocionados de ver a la empresaria danzar, así como los asistentes al show, que no pararon de aplaudir a la costeña.