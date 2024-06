Andrea Valdiri celebró por todo lo alto el cumpleaños de su hija Adhara: “hermosa”

El fin de semana pasado, Andrea Valdiri y Lowe León sorprendieron a sus seguidores al mostrarse juntos celebrando el cumpleaños de Adhara, después de varios años de un fuerte confrontamiento legal por la paternidad de la niña.

La prueba de ADN salió con 99.9% de compatibilidad con el cantante, quien negó en un principio a la niña, insinuando que, supuestamente, era hija de Felipe Saruma. Las redes sociales fueron testigo de la disputa legal que tuvo la expareja; sin embargo, después de tres años, lograron llegar a un acuerdo por el bienestar de la niña.

Andrea Valdiri celebró el cumpleaños de Adhara

El 9 de junio del 2021, Andrea Valdiri dio a luz a su hija Adhara. La creadora de contenido estuvo acompañada de Felipe Saruma, quien, en ese momento, todavía no era su pareja sentimental.

Para homenajear a la pequeña en su cumpleaños número tres, Andrea Valdiri se fue a México con Isabella, su hija mayor, y Adhara. A través de sus redes sociales, la bailarina barranquillera mostró que hizo una reserva en un lujoso hotel especial para que los niños disfruten. De acuerdo con lo que dijo, la habitación que eligió para su hija fue una de las más costosas, pero no le importó, con tal de ver a la niña feliz.

‘La Valdiri’ publicó un video mostrando cada detalle del lugar que estaba acondicionado con una decoración especial de cumpleaños. Los colores que predominaron fueron el azul y el amarillo.

También se observa una silla giratoria en forma de piña. Además, la torta y otros accesorios de la decoración fueron del personaje Bob Esponja. Los comentarios no se hicieron esperar: “podrán decir lo q sea de ella como mujer, pero como madre es genial, la da toda para sus hijas y trabaja para que se sientan felices y seguras”, “con que ella esté feliz. Lo demás no importa. A cada rato decía, gracias”, “lo único que veo es una niña segura y feliz”, “para las mujeres qué la critican, uno hace todo lo posible para hacer feliz a nuestros hijos”, “esa niña es de las muñecas más bellas y tiernas que he visto”, “esa niña es hermosa Dios la bendiga”, “muy bello todo”, “esa niña es súper anticonceptiva”, “qué hermoso regalo”, “qué lujo ese hotel”.