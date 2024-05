Felipe Saruma, ex de Andrea Valdiri, reveló: “me voy a volver a casar”

Felipe Saruma es un productor audiovisual y creador de contenido santandereano quien, además de su talento, se dio a conocer por su relación con Andrea Valdiri, con quien se casó el 16 de abril del 2022.

Te puede interesar: ¿Felipe Saruma reveló la verdad de su fallido matrimonio con Andrea Valdiri?

Andrea Valdiri y Felipe Saruma. Fotografía por: Instagram Andrea Valdiri - Instagram Felipe Saruma

Los influenciadores demostraban estar muy enamorados; de hecho, él fue quien asumió el rol de papá de Adhara, la hija que la bailarina tuvo con Lowe León. En sus perfiles de Instagram la expareja presumía su amor con lujosos viajes y fiestas. Algunos de sus seguidores los catalogaban como una de las parejas más sólidas de la farándula.

Sin embargo, a finales del año pasado sorprendieron al anunciar su ruptura. Las razones son desconocidas, pero lo que se ha rumorado en redes sociales es que, al parecer, se habrían sido infiel.

Felipe Saruma, ¿listo para un nuevo matrimonio?

En las últimas horas, el santandereano interactuó con sus seguidores por medio de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’. Allí, fue cuestionado sobre varios temas profesionales y personales.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Un usuario le preguntó: “¿te piensas casar otra vez?”. Saruma no dudó en afirmar que, en sus planes, está volver a tener un hogar. “Tengo 25 años, estoy joven, claro que me voy a volver a casar, me encantaría tener una familia, me encantaría darme la oportunidad otra vez, pero creo que todavía no es el momento, ahorita estoy enfocado en mi trabajo, en crecer profesionalmente, pero por supuesto que sí, estamos jóvenes, no estamos viejos”, aseguró.

Otra de las preguntas que le hizo otra persona, fue: “¿cómo te va en tu vida de soltero?”

“Súper bien, desde que comenzó el año ha sido bendición tras bendición. Hay cosas que están pasando que yo digo ‘oiga, esto no me pasaba antes’. Ustedes se han dado cuenta de todo el trabajo, las cosas de mi vida personal que están super chéveres, estamos muy enfocados en el trabajo de la productora, se vienen muchísimos proyectos, estamos enfocados. Estamos dándole, estamos jóvenes y tenemos salud”, dijo.

Vea también: Tremendo desplante de Martha Isabel Bolaños a Pantera en LCDLF. “Muy despectiva”

¿Dónde vive Felipe Saruma?

Aunque Saruma es de Bucaramanga, cuando conoció a Andrea Valdiri y se casó con ella, se fue para Barranquilla. Ahora, pese a que se divorciaron, el influencer sigue residiendo en esa ciudad.

En la misma dinámica de ‘preguntas y respuestas’, explicó los motivos. “Barranquilla es la mondá... Me encanta Barranquilla, la amo, en mi vida he vivido en total casi 10 años aquí, yo me gradué aquí, después me fui, viví en Bucaramanga, Medellín y después volví... Aquí tenemos la empresa y como vividero me parece espectacular, aquí hay de todo, es perfecto, el clima, la gente, esto no lo cambio por nada, en Colombia, yo no me muevo de Barranquilla”, dijo el santandereano, luego que le preguntaran si se quedaba allá por Andrea Valdiri.