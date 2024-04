Andrea Valdiri cambió el ‘look’ de su hija y fue criticada: “le robó la inocencia”

Andrea Valdiri es una de las generadoras de contenido más comentadas del país. La barranquillera suele convertirse en tendencia cada vez que publica algo relacionado con su vida privada, especialmente cuando se trata de sus parejas sentimentales o sus hijas.

La hija mayor de Andrea Valdiri cumplió 13 años y de regalo recibió un viaje a Europa y un apartamento. ¿Muy exagerada? Fotografía por: Instagram

Hija de Andrea Valdiri cambió de ‘look’

Durante este fin de semana, la también bailarina de 32 años, sorprendió al apoyar a su hija mayor, Isabella, a hacerse un drástico cambio de look. A través de sus redes sociales, se observa que la primogénita de ‘La Valdiri’ pasó de su color natural de pelo a uno rubio con unas iluminaciones.

La ex de Felipe Saruma mostró todo el proceso a través de su cuenta de Instagram donde tiene 9,3 millones de seguidores, pero le ‘dieron palo’ por el resultado: “¿Cuantos años tiene la niña?”, “niña jugando a ser grande”, “pare pare pare, a los niños hay que dejarlos que quemen sus etapas, ¿cuál es el afán de hacerlas mujer antes de tiempo?”, “tiene 13 los cumplió hace poquito que fueron a Europa, pero parece que tuviera 18, ya no tiene cosas de niña, si no de mujer adulta nooo por Dios”, “la está metiendo en su mundillo ya”, “le robó la inocencia”.

Sin embargo, pese a las críticas, también hubo algunos internautas que sí la elogiaron: “le luce, se ve hermosa”, “quedó linda”, “se parece a Andrea antes de las cirugías”, “linda”, “muy bella”, “esta niña cada día está más linda y espectacular”.

¿Cuántos años tiene Isabella, la hija de Andrea Valdiri?

Al igual que su mamá, Isabella ya es toda una celebridad en redes sociales. En su cuenta de Instagram tiene 1,7 millones de seguidores y allí publica varias fotos y videos de su cotidianidad.

El 2 de marzo cumplió 13 años y como regalo, Andrea Valdiri le dio un apartamento y un viaje a Europa, del cual ambas compartieron varias imágenes en sus redes sociales. “Hoy te entrego el resultado de mi esfuerzo, perseverancia y arduo trabajo. Quiero que aprendas que para obtener algo en la vida hay que trabajarlo con constancia y anhelo. Quiero que cuides de el para que a medida que crezcas aprendas que los frutos se recogen cuando aprendemos a cultivar y esperar en el tiempo adecuado. Este apartamento dará frutos para tus estudios, pero depende de ti; te amo hija en vida les voy a dar lo mejor de mí, feliz cumpleaños”, escribió la barranquillera, quien también ha debutado como cantante.

¿Quién es el papá de la hija de Andrea Valdiri?

La identidad del padre de la hija de Andrea Valdiri ha sido todo un misterio. Antes de sus mediáticas relaciones sentimentales, la barranquillera ya era mamá de Isabella.

En una oportunidad, la influenciadora concedió una entrevista para el programa Cuatro caminos de RCN y allí se refirió del momento en el que quedó embarazada de su primogénita. “Quedé embarazada como a los 18 años. Tengo a la niña y me tocó parar un momento los estudios porque obviamente un bebé necesita tiempo y dedicación. El papá de Isabella nunca hizo cargo, nunca se hizo responsable de nada, yo prácticamente hice a Isabella sola. Salgo adelante, termino de estudiar y me puse un puesto de perros calientes”.

Hasta el momento, ‘La Valdiri’ no ha revelado el nombre con quien sostuvo esa relación sentimental que dejó como fruto a su hija mayor.