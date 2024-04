Andrea Serna mostró la casa del ‘Desafío 2024′ donde vive junto a Mafe Aristizábal

El Desafío 2024 no para de sorprender durante cada noche a los televidentes, ni tampoco dejan de hacerlo los secretos que se conocen sobre la producción. Tal y como ocurrió al conocerse la casa en donde Andrea Serna y Mafe Aristizábal, presentadoras del programa, están hospedadas mientras se desarrolla la producción.

Mafe Aristizábal y Andrea Serna en el 'Desafío 2024'

La casa del ‘Desafío 2024′ donde viven Andrea Serna y Mafe Aristizábal

Por medio de su cuenta de Instagram, Serna compartió una serie de historias por medio de las cuales mostró que Caracol Televisión dispuso, tanto para ella como para Aristizábal, de una lujosa casa para que vivan cómodas en los próximos meses.

De acuerdo con lo expuesto por la caldense, se trata de una vivienda de dos plantas que cuenta con amplios espacios, balcones, zona verde, piscina, jacuzzi y un lugar adecuado con trotadoras, bicicletas y otros elementos de gimnasio para que ambas presentadoras realicen actividad física. Además, tiene una espectacular vista a toda la vegetación.

“Me acabo de bajar de la trotadora, entonces les chismoseo. Esta es la casa en la que vivimos. En el primer piso están Mafe y todo su equipo, y en el segundo piso estamos mi equipo y yo ¡Está muy bien!”, explicó Andrea Serna al mostrar el exterior de la casa del Desafío 2024, aunque dejó la duda de cómo luce todo por dentro

Los retos de Andrea Serna en el ‘Desafío The Box’

The Box es una de las tantas versiones que ha tenido este concurso. Constó de tres temporadas y se desarrolló en ‘La ciudad de las cajas’, un escenario ubicado en el municipio de Tobia, donde también se realiza la versión 2024.

Por eso, para despedir esta edición y dar paso a una nueva era, la también modelo y figura de redes sociales recordó en entrevista con Show Caracol cuáles fueron los desafíos que enfrentó allí: “Siempre me ha encantado el deporte y el ejercicio, pero desde que estoy en el Desafío lo he visto de manera diferente y con otras finalidades, me enfoco más en otras cosas como en lo que debo comer para entrenar”.

Por último, Andrea Serna dejó saber que es complejo para ella conservar la distancia con los desafiantes y ser la portadora de los llamados de atención, así como la responsable de vigilarlos en las pruebas.