Anddy Caicedo, ex de Elianis Garrido, se convirtió en padre por primera vez

Anddy Caicedo es un reconocido cantante colombiano, a quien se le recuerda por haber sido la voz líder de Guayacán Orquesta, una popular agrupación de salsa que integró durante 7 años. Sin embargo, el músico también está en la memoria del público por la relación que sostuvo con la presentadora y modelo Elianis Garrido.

Anddy Caicedo se convirtió en padre a los dos años de romper con Elianis Garrido

Lejos de todo lo que tiene que ver con su pasado amoroso, el salsero compartió con sus seguidores y amigos una noticia que lo tiene lleno de alegría a él y a María Camila Pascuas, su novia.

Y es que, tras una larga espera, la pareja anunció este 31 de octubre el nacimiento de su hija Isabella, quien llegó a un hogar lleno de amor.

“Caminé y caminé; luché y luché; reí, caí y lloré, pero hoy renací. Gracias a Dios todo poderoso”, comentó Anddy Caicedo como descripción a una fotografía en la que toma las manitas de su recién nacida. El posteo generó reacciones inmediatas y fueron decenas de mensajes los que recibió la expareja de Elianis Garrido, quien fue felicitado por esta nueva etapa de su vida.

“Viejo, Andy. Mi abrazo de felicitación porque te graduaste como ser humano. Acabas de encontrar el verdadero sentido de la vida ¡Bendiciones en lluvia!”, le escribió el imitador Camilo Cifuentes, mientras que el cantante Jair Santrich agregó: “Millones de bendiciones. Ese ángel será la motivación y el amor más perfecto para tu vida”.

¿Por qué terminaron Anddy Caicedo y Elianis Garrido?

La noticia de la ruptura se conoció a comienzos de 2022, aun cuando ambos intentaron mantener el tema bajo total hermetismo. No obstante, fue hasta junio de 2023 que se conocieron las razones por las cuales esta historia de amor llegó a su final.

La encargada de confesar toda la verdad fue la propia Elianis, en medio de una entrevista que brindó para el programa de YouTube de la periodista española Eva Rey.

“Yo lo amé con todos mis huesos, con toda mi alma, y lo adoré y le agradezco mucho. Es que nunca hubo un quiebre, nunca hubo un insulto, no hubo una infidelidad descarada, pues, y en últimas, nuestra ruptura se dio de a poquito. El día que tomamos la decisión, ya habíamos pasado el duelo”, expresó la presentadora de Lo sé todo, programa de entretenimiento del Canal 1.

A pesar de haber separado sus caminos y de no ser amigos, Elianis Garrido recuerda a Anddy Caicedo con un cariño especial por todo el tiempo que pasaron juntos: “Yo lo adoraré con mi corazón y lo único que deseo es su felicidad. Lo admiro como artista y nada me haría más feliz que él fuera súper feliz. Si lo veo en la calle —y él también me lo dice— no dudaré en abrazarlo. No somos amigos, eso sería imposible, pero adoro a su familia y hay un amorcito por ellos. Yo creo que con casi todos mis ex hay un recuerdo lindo”.