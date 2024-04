¿Anahí y Maite Perroni, de RBD, están peleadas?

El 19 de enero Maite Perroni hizo públicas imágenes del bautizo Lía, su hija, quien nació en mayo del 2023. Las fotografías causaron ternura entre sus seguidores, pero también preguntas, pues no todos sus colegas de RBD, banda que la lanzó al estrellato internacional, asistieron. En la especial reunión estuvieron Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez, por lo que faltaron Anahí y Alfonso Herrera.

Puedes leer también: Kika Nieto sufrió accidente en su casa: pidió auxilio a sus seguidores

En medio de la ausencia, la prensa internacional expuso que, al parecer, la actriz estaría teniendo un fuerte conflicto con la recordada Mia Colucci de la serie Rebelde. Recientemente, en medio de los rumores de la supuesta rivalidad, fue el esposo de Anahí quien explicó las razones por las cuales no fue con la madre de sus hijos al primer sacramento católico de la bebé de Perroni.

“No, son hermanos. Son gente que se tiene mucho cariño, mucho respeto. Es lo que yo he visto, no de ahorita, sino de hace muchos años. Llevan, prácticamente, una vida teniendo una relación de amistad y de cariño, y eso es lo que debe de prevalecer. Les agradezco mucho la invitación (a Maite Perroni y Andrés Tovar). Si fuimos invitados, pero ya tenía compromisos y un viaje, por lo que no pudimos asistir. (Anahí) tenía un compromiso previo y así se lo hizo saber”, indicó Manuel Velasco en una charla con People.

La discordia tendría origen en la gira mundial de conciertos que hicieron los artistas para complacer los deseos de los fieles fanáticos de RBD. El representante de la agrupación, Guillermo Rosas, habría defraudado a la banda. El hombre habría sido presentado al grupo por recomendación de Anahí.

“No tengo ni la menor idea de eso (del fraude), porque no estuve involucrado en absolutamente nada del grupo; solamente en un apoyo familiar”, añadió.

Maite Perroni, de RBD, respondió a comentarios de su peso: “qué importa”

En agosto del 2023, en el Sun Bowl Stadium de El Paso, Texas, RBD revivió los sueños de sus seguidores. Los integrantes de aquella banda, excepto Alfonso Herrera, decidieron subir el escenario para cantar juntos tras 15 años de haberse separado.

Los comentarios respecto a la gira de conciertos, que también tiene como destino a Colombia, han sido varios, entre ellos, algunos referentes al cambio físico de los cantantes que componen la banda mexicana. Maite Perroni, que al igual que Dulce María, ha recibido comentarios acerca de su peso, decidió no quedarse callada y hablar de quienes se han creído con el derecho de criticar su aspecto físico.

Te puede interesar: Luly Bossa compartió emotivo video de su hijo Angelo: “No quiero olvidar su risa”

“Me siento en un momento de plenitud total (...) Por ahí dicen ‘es que todavía tiene sus kilos’, tengo muchos kilos y qué importa. Al final se trata de abrazarnos y aceptarnos como somos como seres humanos, en nuestros procesos y en nuestros momentos”, destacó la actriz. En la entrevista comentó que gracias a su hija se encuentra en el ‘proceso más hermoso’ que ha tenido la oportunidad de vivir. Aseguró que está ‘enamorada’ de la familia que ha construido. La hija de Maite Perroni y su esposo, Andrés Tovar, nació en Estados Unidos.