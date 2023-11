Ana del Castillo se robó el show en los Grammy y en redes dicen que “hizo el oso”

La gran celebración de la música latina festejó su 24ª entrega en Sevilla, España. El colombiano Sebastián Yatra, la cantante Danna Paola, junto con las actrices de talla internacional Roselyn Sánchez y Paz Vega, fueron los anfitriones de la noche.

En esta edición de los Latin Grammy Awards, los colombianos brillaron con su música y dejaron en alto el nombre de nuestro país. Los galardonados este año fueron: Shakira, Karol G, Camilo, Carlos Vives, Fonseca, Juanes, Monsieur Perine, Grupo Niche y Juan Galeano.

Te puede interesar: Shakira hizo emotiva promesa a sus hijos Milan y Sasha en los Latin Grammy 2023

Ana del Castillo se robó el show en los Grammy

Otra colombiana que se destacó en la gala, fue Ana del Castillo, y aunque no ganó el Grammy Latino como ‘Nuevo artista’, si se llevó la atención del público y los internautas en redes sociales por su participación en la entrega de premios.

La cantante vallenata presentó el ganador en la categoría ‘Mejor Álbum de Jazz’. Sin embargo, con su irreverente personalidad, generó risas entre el público por la manera en cómo lo hizo.

“Y el ganador es .... raqui, raqui, vamos a ver. Chucho Valdés y Paquito D’rivera, con With ay yo no sé qué es eso”, dijo Ana, refiriéndose a Chucho Valdés & Paquito D’Rivera (with Reunion Sextet), sin embargo ella no terminó de nombrarlos. Aquí el video del momento.

Te puede interesar: Rosalía hizo temblar los Grammy Latino al cantar ‘Se nos rompió el amor’

Te puede interesar: Latin Grammy 2023: Maluma y Susana Gómez viven sus primeros premios como padres

El suceso, generó opiniones divididas en redes sociales, por un lado, seguidores resaltan la personalidad de la artista, mientras que otros, exigen respeto por los ganadores del Grammy. “Ana es icónica”, “la amo, perfectamente sería yo”, “es arrolladora”, “hizo el oso”, “hizo quedar mal a Colombia”, “más respeto con los ganadores”, fueron algunos de los mensajes por parte de los internautas. Hasta el momento, la cantante, originaria de Valledupar, no se ha pronunciado al respecto.

Te puede interesar: Karol G: la primera mujer del reguetón en ganar Álbum del año en los Grammy Latino