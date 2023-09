Alina Lozano fue contundente con un usuario que cuestionó su belleza

Cuando Alina Lozano comenzó a generar contenido en redes sociales, de la mano de su pareja, Jim Velásquez, generó revuelo, entre otras cosas, por la gran diferencia de edad con el también actor. La recordada Nidia Pacheco de Pedro el escamoso, siempre le ha salido al paso a los comentarios de los internautas, por ejemplo, un usuario se refirió a ella de manera despectiva, utilizando la palabra ‘gurre’ para definirla, La actriz le contestó de manera contundente.

“Hola amigos, muy buenos días. Por acá los saluda doña Alina Lozano y como siempre, compartiendo algunos comentarios. Finalmente, todos valiosos y nutritivos para compartir. Este, el señor considera que no es tan hermoso, de hecho, me dijo: ‘Señora, usted es un gurre’ y me dio un argumento para hacer un en vivo súper especial, porque sí, soy un gurre, y a mucho honor y me encanta”, comentó Lozano a través de las historias de su cuenta de Instagram.

También puedes leer: Ariadna Gutiérrez pensó en suicidio tras error en Miss Universo

Lozano aprovechó la coyuntura del comentario, no solo para subir la historia de Instagram, sino también para hacer una transmisión a través de su fan page de Facebook, en la que también habló del tema. Allí aseguró que, así como ama los comentarios positivos que le llegan, también aprecia los negativos, pues le enseñan muchas cosas.

“Me dijo, señora, usted es un gurre. Me encantó, fue un poquito más creativo (...) estábamos hablando de gurre a gurre (...) yo le vi la foto (...) de guapo no tenía nada”, comentó la artista de 54 años, antes de definir lo que para ella significa el término mencionado.

Alina Lozano destacó que la belleza no lo es todo en la vida y que, si de belleza se tratara, ella jamás habría podido ser actriz. Fotografía por: Caracol Televisión - Instagram Alina Lozano

¿Por qué Alina Lozano dice ser un gurre le ha ayudado en su carrera?

“Gurre significa una persona que se aleja bastante, puede ser, de los cánones de belleza establecidos. Una persona que se ve desagradable, que produce aversión, no encaja (...) todo esto me lleva a recordar lo que ha sido mi carrera y la libertad enorme que yo he tenido al ser un gurre (...) he vivido con libertad mi carrera (...) he visto, en el ‘poconón’ de años que llevo trabajando como artista, a mujeres muy bellas (...) la belleza física no siempre ha estado de la mano de la autoestima”, comentó.

Te puede interesar: Ariadna Gutiérrez habló de Paulina Vega: “La admiraba, qué decepción”

Según dijo, se ha encontrado con mujeres muy hermosas que no creen que lo son. De hecho, compartió la experiencia de una reina de belleza que, en su momento, le contó que quería verse fea, como un ‘gurre’, para que en la industria empezaran a tomarla en serio.

“La belleza es inestable, ser gurre es más estable, ser feo es más estable. El feo desde el principio de los siglos se sabe que es feo y cómo es feo. La belleza cambia (...) si de la belleza se tratara, una mujer como yo no habría hecho carrera, no habría tenido lugar”, reflexionó en una transmisión que duró más de 14 minutos y que sigue pública en su página oficial de Facebook.