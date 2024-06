Alejandra Serje de ‘Lo sé todo’ denunció delicada situación: “me tiene aburrida”

Hace unos minutos, Alejandra Serje, presentadora de Lo sé todo, preocupó a sus seguidores luego de publicar un video en su cuenta de Instagram donde tiene 2 millones de seguidores, haciendo una denuncia pública de acoso sexual.

Te puede interesar: Mauro Urquijo y Gabriela Isler terminaron. Estas son las razones: “mejor dejar así”

Alejandra Serje. Fotografía por: Instagram Alejandra Serje

¿Qué le pasó a Alejandra Serje?

La también modelo se mostró molesta al revelar que, desde hace un tiempo, viene siendo víctima de acoso sexual por parte de un seguidor, quien, día a día, le deja fuertes mensajes en su inbox.

“Hoy tristemente me dirijo a ustedes con un tema que me tiene cansada y aburrida. El acoso sexual es una realidad que muchas personas vivimos diariamente. Además de ser una violación a la dignidad y a los derechos humanos, nunca debe ser minimizado ni mucho menos tolerado. Debemos entender que el acoso no es un problema individual, es una cuestión social que está afectando nuestras comunidades”, comenzó diciendo.

Enseguida, mostró una prueba del tipo de mensajes que recibe de parte de un hombre que le comenta todas las publicaciones que sube a sus historias, dejándole comentarios obscenos. “En este caso, yo, Alejandra Serje, denuncio a una persona que vive acosándome en las redes sociales, dijo.

La presentadora afirmó que soportó mucho tiempo esos mensajes desagradables; sin embargo, entendió que no debía quedarse callada, pues, así como ella, hay muchas más mujeres que están pasando lo mismo y por temor a denunciar, se quedan calladas.

“No tengo por qué soportar eso, estoy cansada y aburrida, por eso estoy tratando de buscar la dirección IP de esa persona, siento que mi integridad se ve violentada. Siento que tenemos una gran responsabilidad es fomentar una cultura con respeto, con empatía, para que se apoye a las víctimas de acoso”, aseguró.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Al final, cerró su mensaje pidiendo respeto, no solo por ella, sino por quienes también están enfrentando una situación de acoso. De igual manera, le envió unas contundentes palabras a su acosador.

“Nuestras denuncias deben ser tomadas en serio, no podemos sentir vergüenza y mucho menos silenciar quienes necesitamos justicia y sobre todo protección. Estoy cansada de este tipo de mensajes y por favor les pido respeto. Y para recordarle a la persona que me está escribiendo de esta manera, no te sientas con mucho poder detrás de un teléfono porque el delito y el acoso cibernético son castigados por la ley”.

Vea también: Nanis Ochoa se disculpó con Karen Sevillano. Esto le respondió la ganadora de LCDLF

Sus seguidores le dejaron mensajes de aliento y, de paso, le agradecieron por no haberse quedado callada y denunciar esa delicada situación: “Toda mi solidaridad contigo mi Ale”, “gracias por denunciar”, “Aleja pilas, qué cosa tan terrible lo que te está sucediendo”, “es aterrador y no debería ser así”.