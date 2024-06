Mauro Urquijo y Gabriela Isler terminaron. Estas son las razones: “mejor dejar así”

Una de las relaciones más comentadas del mundo de la farándula es la de Mauro Urquijo y María Gabriela Isler. El actor y la modelo se casaron en el 2019 en medio de un escándalo porque la samaria es transgénero, pues para muchos fue un poco sorpresivo.

El actor Mauricio Urquijo reveló renovará votos con su esposa María Gabriela Isler meses después de haberse reconciliado. Así será su boda. Fotografía por: Instagram

Aunque a ella nunca le han importado los malos comentarios, en redes sociales los internautas los llenaron de críticas. De hecho, en el 2022, enfrentaron una fuerte crisis por un supuesto escándalo de infidelidad, pero a los pocos meses se dieron una nueva oportunidad. Lo que parecía ser una relación efímera, terminó durando casi seis años desde que eran novios.

¿Por qué Mauro Urquijo y María Gabriela Isler terminaron?

Este fin de semana, el actor Mauro Urquijo, recordado por su participación en Yo soy Franky, Chica Vampiro, Tres caínes, El clon, Pasión de Gavilanes, entre otras, encendió las alarmas de una ruptura por un mensaje que decía: “hoy te digo adiós MG. Siempre estarás en mi corazón”.

En Vea le consultamos directamente a los involucrados para que confirmaran o desmintieran los rumores. En exclusiva, María Gabriela Isler confirmó que su relación amorosa con Mauro llegó a su fin. Además, reveló las razones que los llevaron a tomar esa decisión:

“Nosotros comenzamos a asistir a grupos de oración del hogar mariano, empezamos a hacer cosas bien bonitas, quisimos entregarnos al camino de Dios, dejar muchas cosas que nosotros pasamos, muchos problemas, con la familia de él, con la mía... Pero ya prácticamente entre los dos no había una relación de amor, sino de amistad, de convivencia como de padre e hija. En ese aspecto nosotros hablamos, yo ya quería otra cosa para mi vida... Él cuenta con todo mi apoyo, no hubo discusión, no ha habido más inconvenientes, ya todo eso sanó, pero sí decidimos dejar así”, aseguró.

De igual manera, la modelo explicó que la diferencia de edad afectó la relación, pues ella está en un momento de la vida diferente al del actor, quien desde que sufrió un accidente cerebrovascular, en el 2017, no volvió a ser el mismo de antes. De hecho, no ha podido volver a la televisión.

“Decidimos dejar eso así, yo seguir mi camino en muchas cosas, en mis proyectos, en el exterior, yo con él no la lograba. Me tocaba estar dedicada a él, hay cosas que no me permitían estar cuidando una persona 24 horas. Él no quiso truncar mis sueños. Yo soy una persona joven. Son 24 años de diferencia de edad. Él se dio cuenta que yo todavía tenía mucha energía”, dijo en diálogo para este medio.

Mauro Urquijo y María Gabriela Isler se separaron, pero viven juntos

Finalmente, Isler reveló que, aunque hace cinco meses dejaron de compartir intimidad, quedaron como muy buenos amigos. Incluso, el actor todavía vive en su casa en Santa Marta.

“Quedamos en un lazo muy lindo de amistad. Nos queremos súper, yo lo apoyo, él aún sigue conmigo, estamos compartiendo casa. Él no se ha ido. Vamos a volver a Bogotá, yo tengo unas cosas que hacer de comerciales. Él no quiere estar donde la mamá, yo le dije que se quedara conmigo mientras conseguía algo y a alguien. Nosotros cumplimos 6 años juntos... Todo quedó muy tranquilo, él entendió el mensaje”, contó.

Por ahora, María Gabriela no descartó la posibilidad de darse una nueva oportunidad en el amor con otra persona. Asimismo, reveló cómo está Mauro en este momento tras la ruptura. “Era mejor dejar así... Ya fue hace casi cuatro o cinco meses. La relación venía mermando. Él está bastante enguayabado. Conmigo él se recuperó, vivió muchas cosas que nunca había vivido con nadie. Él sabe que cuenta conmigo... Hay una persona que me interesa, un hombre empresario que está interesado en mí, aunque todavía no somos nada”.

Al consultarle a Mauro sobre si era verdad que habían terminado, nos respondió: “no por ahora”. María Gabriela afirma que el actor no quiere brindar ninguna declaración a los medios y por esa razón, habría negado la ruptura.