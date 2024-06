Nanis Ochoa se disculpó con Karen Sevillano. Esto le respondió la ganadora de LCDLF

Ayer fue tendencia en redes sociales un video en el que se observa a algunos integrantes del equipo Galáctico, de La casa de los famosos, en una fiesta, celebrando que, aunque ninguno de ellos ganó el reality de convivencia de ViX y RCN, varios sí llegaron muy lejos.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los internautas fue que, Nanis Ochoa, quien fue expulsada del programa cuando ni siquiera llevaba un día en la casa principal, se refirió con fuertes palabras hacia Karen Sevillano, la ganadora.

Disculpas de Nanis Ochoa a Karen Sevillano

Después de la polémica, en la que incluso Néider García, el novio de Karen, y Diana Ángel salieron en defensa de la creadora de contenido, Nanis apareció en sus redes sociales para contar que ya había hablado con ella y le pidió disculpas por haberse referido a ella con esas palabras.

La actriz y presentadora publicó una conversación que tuvo por medio de Instagram con la influenciadora, luego de recibir fuertes críticas. “A la única persona que le debo una disculpa es a ella, a nadie más”, escribió.

Karen Sevillano le respondió a Nanis Ochoa

En la conversación se observa que Nanis le envió unos audios a Karen, quien, enseguida, le respondió: “Pues... si estuvieses hablando de una persona blanca dudo mucho que hubieses dicho ‘blanca hpta... si lo que me estás preguntando es que si estoy ofendida, la respuesta es que no, vos no sos ni la primera ni la última persona que me dice ‘negra hpta’. Desafortunadamente uno como negra aprende a vivir con eso... La verdad, yo no sé qué clase de persona sos vos porque no viví con vos ni 24 horas. Si estás preocupada porque yo salga a decir algo estate tranquila que a mí no me interesa salir a redes sociales a ‘hacerme la víctima’ ni mucho menos”, le dijo.

Nanis insistió en que sus palabras nunca fueron con mala intención. “No estoy preocupada porque salgas a hablar, pensé que había quedado claro que cuando fui y nos saludamos y que nos íbamos a agarrar sabroso, era parte del reality, no por odio, porque como te digo, no tengo razones para odiarte. Te admiro, me pareces una genio y ahí se habló como una mímica, charlado, y como te digo, racista no soy, amo a Bola 8, a él le digo negro, me casé con un negro 7 años al que también le decía negro. Solo quiero que sepas que no fue con mala intención y me disculpo si te ofendí. Eso te lo hubiera dicho a ti si hubiéramos estado en una fiesta o en un ambiente así, jocosamente, no con mala intención”.

Al final, lo único que le contestó Karen, fue: “vale, tranquila”.