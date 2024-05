Aleja Martínez, del ‘Desafío The Box’, sometió a su “hijo” a compleja cirugía

Aleja Martínez es una deportista conocida entre el público colombiano por su título en la pasada temporada del Desafío The Box, reality show del canal Caracol en el que se coronó ganadora junto a Sensei.

La joven bogotana también es conocida por el amor a sus “hijos peludos”, como llama a sus mascotas, a las que debió someter a un par de procedimientos. A Bela, la hembra de la ‘manada’, la operaron por un bulto en su piel, aunque no se trató de nada grave; mientras que Arai lo mandó a esterilizar.

“Se le acabó la ‘boliadera’ a Arai con mis peluches porque me los tenía salados, ya me la tenía hasta acá”, dijo señalando su frente, tras lo cual agregó: “Así es, adiós bolitas”.

Ya en la mañana de este 16 de mayo, Aleja Martínez señaló que las operaciones fueron todo un éxito y sus “hijos” ya se están recuperando en casa.

El accidente en el que Aleja y Sensei, del ‘Desafío The Box’, casi pierden la vida

De acuerdo con lo expuesto por la pareja de amigos en entrevista con La Red, programa de entretenimiento del canal Caracol, todo ocurrió después de una competencia deportiva que disputaron en Villavicencio, Meta, en junio de 2023.

“Yo iba manejando y al momentico todos se quedaron dormidos. Yo seguí conduciendo y todo bien. Había mucho trancón, pero ya estábamos llegando al último peaje para entrar a Usme y Sensei se despertó, entonces me preguntó si me ayudaba a manejar y yo le dije que no. Él siguió acomodándose, pero no pudo seguir durmiendo y me dijo: ‘Ven, bebé. Cambiemos y yo te ayudo que yo ya dormí’. Entonces nos cambiamos”, explicó Aleja.

Sensei y Aleja Fotografía por: Arturo Rodriguez

Minutos después del intercambio de piloto, los ganadores del Desafío The Box, quienes iban acompañados por otras dos personas, chocaron de frente contra un tractocamión por un micro sueño que sufrió Sensei.

“La mula le pitó durísimo. O sea, él se metió al otro carril, como en diagonal, se metió al otro carril. Yo en el momento que veo eso le grito durísimo. Mi reacción fue voltearme y coger el manubrio, pero en el momento que yo me volteo fue cuando ya sentí el choque”, agregó Aleja Martínez.

Por fortuna, ninguno de los involucrados en el siniestro perdió la vida. No obstante, sufrieron fuertes golpes en la cara y otras partes del cuerpo, y el vehículo en el que se transportaban quedó en pérdida total.