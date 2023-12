¿Alberto Linero es un Grinch? Criticó los villancicos navideños y generó polémica

Tras 25 años de vida dedicada al sacerdocio, Alberto Linero presentó, oficialmente, su salida de la vocación en el 2018. A pesar de no oficiar ceremonias católicas y de no ejecutar las acciones que solía hacer durante el desarrollo de su profesión, el exreligioso de 55 años sigue siendo una figura popular dentro de los medios de comunicación. El samario, que está felizmente enamorado de su novia, María Alcira Matallana, trabaja, entre otras cosas, como panelista en Blu Radio.

En una de las más recientes trasmisiones de la emisora, el exsacerdote lanzó un comentario que generó comentarios en redes sociales en los cuales fue señalado de ser ‘un Grinch’, haciendo referencia al popular personaje verde del cine que odia la Navidad. En la conversación que sostuvo con sus colegas de mesa, aseguró que no le gustaban los villancicos, aquellas canciones con las cuales se festejan las novenas decembrinas.

Alberto Linero dijo que los villancicos son de lo ‘peor’

“Seamos claros, de lo peor que hay son los villancicos(...) Los villancicos no tienen ningún sentido (...) ¿'Tutaina’, qué es esa vaina; ‘Beben y beben’, qué esa vaina?”, dijo en medio de la realización del programa Voz populi. Entre los cuestionamientos de sus compañeros de mesa, que lo catalogaron como ‘Grinch’, Linero añadió que, aunque algunos temas le suenan bien, interpretar ese tipo de canciones está lejos de ser algo propiamente navideño.

“No, no, no. Yo lo lamento, son tiernos y a unos les gustan. Pero la verdad, los villancicos son lo que menos tienen que ver con la Navidad, o qué tienen qué ver (...) Me gusta la Navidad, la experiencia del pesebre, me gusta todo, pero qué significa ‘Tutaina’, no he podido saber qué es esa vaina. O el ‘Burrito sabanero’, qué tiene que ver”, sentenció.

¿Cómo se celebra la navidad según Alberto Linero?

En un video en su cuenta de Instagram, de hecho, teniendo en cuenta ese tema, decidió hacer un video acerca de cómo festejar la Navidad. Mencionó, en el clip, que las festividades deben recibirse celebrando la vida y agradeciendo.

“Con oración, haciendo momentos de silencio, momentos de meditación, momentos de lectura de los textos sagrados, momentos de celebración litúrgica (...) pero también cantando, riendo, bailando (...) no desintegres esas dos realidades y dimensiones, júntalas, reencuéntrate con él y con tus hermanos, con oración y en fiesta”, destacó.