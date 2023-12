¿Indirecta a Felipe Saruma? Andrea Valdiri celebró a mujer que no quiso casarse

La separación de Andrea Valdiri y Felipe Saruma se convirtió en una de las noticias más escandalosas del último año en el país. Aunque fue en noviembre que la barranquillera confirmó el final de su unión con el santandereano, los fanáticos sospechaban de la ruptura desde hacía meses. La ausencia de fotografías juntos en redes sociales y lejanía entre ambos fueron algunas de las pistas.

Puedes leer también: “La hice bichota”: Anuel se fue contra Karol G en su nueva ‘tiraera’ para Arcángel

Andrea Valdiri y Felipe Saruma se separaron

“Quedé bien, terminé mi relación bien, yo lo respeto, él me respeta, seguimos trabajando juntos, entonces machi, no todo el tiempo es el problema (...) No sé qué me pasó, creo que voy madurando, pero lo único que quiero darle a ustedes son cosas bonitas”, dijo la bailarina en las historias de su cuenta de Instagram al hablar del tema.

Recientemente, y en medio de supuestas indirectas que se ha enviado la expareja, llamó la atención el comentario que dejó ‘la Valdiri’ en la publicación de redes sociales donde se ve a una mujer dejando a su novio en el altar.

Andrea Valdiri envió supuesta indirecta a Felipe Saruma

En el clip, que se ha hecho viral en internet, aparece una pareja que está a punto de casarse y cuya boda se ve interrumpida luego de que la mujer asegurara que no estaba dispuesta a unir su vida para siempre con la de su novio.

La mujer, tras ser cuestionada respecto a si acepta a su novio como esposo, asegura que no quiere, y procede a dar sus razones. “No sé por qué vi el inconveniente precisamente hoy. El papá de Santiago me mintió. Me dijo que estaba súper feliz, que la boda la había pagado (...) él se deja mandar por el papá, o sea, así no me caso (...) como trató a mis hijas cuando llegué, nunca, primero mis hijos”, dice la novia que estaba a tan solo segundos de casarse.

Te puede interesar: Maleja Restrepo celebró el cumpleaños de su hija Macarena con tierno video

Andrea Valdiri aprovechó la coyuntura del video y resaltó la ‘valentía’ de la mujer para decidir no casarse. “Hay que tener los ovarios bien puestos para tomar decisiones a tiempo y colocarte a ti en primer lugar junto a tus hijos”, redactó.

Quienes le respondieron se fueron en su contra y mencionaron que podía decir todo de Felipe Saruma, su expareja, menos que había sido un mal padre para Isabella y Adhara, sus dos hijas.

“Habla esta mujer que no valoró al hombre que tenía a su lado, que amó y cuidó muy bien a sus hijas y a ella. La trató como una reina, entonces este comentario da es risa”, “Por eso digo, dejen de seguir a esa vieja, macho, a ella no le importó nada de lo que hizo el man por ella”, se lee en la sección de comentarios de la publicación.