Aida Victoria Merlano hizo pasar incómodo momento a Piqué por pulla sobre Shakira

Aunque Shakira y Piqué hicieron pública su separación a comienzos de junio del 2022, todavía sigue siendo tema de conversación en medios de comunicación nacionales e internacionales y en redes sociales.

Te puede interesar: Shakira y Piqué se ‘reconciliaron’ por amor a sus hijos Milan y Sasha

Shakira y Piqué Fotografía por: Instagram

Mientras que el exfutbolista del Barcelona sostiene un romance con Clara Chía, la barranquillera ha estado enfocada en su carrera musical y en el cuidado de sus hijos Milan y Sasha. De hecho, la intérprete de Monotonía regresó a su vida pública, asistiendo a eventos a los que, mientras estuvo con Gerard, nunca iba pues, según ella, puso en pausa su carrera por darle prioridad a la de su expareja.

¿Qué le dijo Aida Victoria Merlano a Piqué?

A lo largo de estos dos años, fanáticos de Shakira han aprovechado para lanzarle fuertes críticas al deportista, recordándole todo lo que le hizo a la bailarina, pues recordemos, le fue infiel con Clara Chía, su actual pareja.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Recientemente, la generadora de contenido Aida Victoria Merlano tuvo un encuentro con Gerard durante una transmisión en vivo donde el futbolista y Westcol, novio de la creadora de contenido, hablaban sobre la Kings League.

Durante la conversación, surgió la idea de regalar un carro a los streamers para aumentar su compromiso con la liga. En ese momento, Merlano no dudó en lanzarle un comentario a Piqué, relacionado con Shakira. “Piqué es capaz que se consigue un patrocinio de Twingo”, dijo, refiriéndose a la canción de la barranquillera donde dice Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerao’, dale despacio.

La reacción de Piqué llamó la atención de los internautas, pues luego de escucharla, el futbolista sonrió, pero prefirió hacer caso omiso y desviar el tema. “MG es el partner en Latinoamérica”, dijo.

Vea también: Así reaccionó Aida Victoria Merlano al ser condenada a 13 años de prisión

El cómico y ácido momento no pasó desapercibido en redes sociales, donde se viralizó el clip. Algunos internautas no dudaron en comentar al respecto. De hecho, la propia Aida Victoria escribió: “por nuestra comadre Shakira”. Por otro lado, también se leen comentarios como: “Piqué teniendo otra barranquillera en frente sintió el verdadero terror”, “Piqué cada vez está peor”, “Me cae muy bien esta mujer”, “10 puntos para Aida”, “me cae muy bien esta mujer”, “Aida no iba a desaprovechar esa oportunidad, como paisana de Shakira”, “lo persiguen las barranquilleras”, “el nivel de pique, no le llega ni a los talones a Shakira, ella no se presta para esas mamadas”.