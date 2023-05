Shakira habría rechazado a Tom Cruise. Esto sucedió luego del Gran Premio de la F1

El encuentro entre Shakira y Tom Cruise en el paddock del Gran premio de Fórmula Uno de Miami, celebrado el fin de semana pasado, se convirtió en noticia mundial. La pareja que se vio hablando animadamente durante un buen tiempo y que incluso caminó muy cerca despertó el interés y la suspicacia de sus seguidores, que rápidamente empezaron a hablar sobre lo que podría ser un romance entre ellos.

De esta manera, al día siguiente la noticia tomó otro rumbo cuando diversos medios estadounidenses mencionaron que era un hecho, según una fuente cercana a Tom, que el actor nacido en Nueva York, estaba realmente interesado en conquistar a la colombiana y por ello le habría enviado un ramo de flores a su casa ese mismo día.

Hasta ahora nadie se había referido a qué opinó Shakira de esa atención y de las intenciones, que según la prensa del corazón, son evidentes por parte del actor de 61 años. Esto en medio de opiniones de cibernautas que le aconsejaron a Shakira huir de una posible relación con el actor recordándole que es un hombre “demasiado” entregado a su Cienciología.

Ahora han surgido nuevas informaciones sobre lo que habría pasado después del sonado encuentro y la reacción de Shakira con el detalle de Cruise.

Shakira la pasó muy bien, pero…

“Shakira la pasó muy bien saliendo con Tom en la Fórmula 1, pero no tiene interés en salir con él”, reveló una fuente al medio norteamericano Us Weekly. “Él fue muy amable y ella disfrutó su compañía, pero no está enfocada en salir con él o con nadie en el momento. Tiene mucho en sus manos y está enfocada en sus hijos y en su carrera por ahora”, detalló.

Además, el informante, que no reveló su nombre, confesó que Shakira estaba al tanto de los rumores que surgieron en redes y los comentarios que le piden que se aleje de Tom Cruise y “su secta de locos” y le parece divertido. “Pasó un momento divertido cuando conversaron, pero hasta ahí han llegado las cosas”, declaró.

Esto querría decir que la cantante colombiana parece estar dispuesta a disfrutar en familia de los planes que la ciudad de la Florida le ofrece, pero sin comprometerse emocionalmente con nadie distinto a sus hijos Milan y Sasha.