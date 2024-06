Reveladoras imágenes. Alejandro Estrada de romance con participante de MasterChef

Desde que Alejandro Estrada entró en ‘La Casa de los famosos’ en marzo pasado y le devolvió el anillo de matrimonio a su entonces esposa Nataly Umaña, se ha hablado bastante del estado sentimental del también empresario de gafas.

Varios nombres de mujeres hermosas han sido vinculado a ex protagonista de novela y de la serie ‘Tu Voz Estéreo’. Sin embargo, al parecer, Estrada solo hasta ahora estaría listo para retomar su vida personal y darse una nueva oportunidad en el amor.

Podría leer: Alejandro Estrada rompió el silencio sobre Dominica Duque: “Es muy guapa”

Así comenzaron los rumores del nuevo romance de Alejandro Estrada

Ya hace unas semanas se especuló con que la afortunada y con quien él estaría muy cerca sería con una compañera suya del reality culinario. Incluso, en una entrevista del programa ‘Buen día Colombia’ confrontaron al actor al respecto y le preguntaron si era cierto que estaba naciendo una relación entre él y la presentadora Dominica Duque. “Somos amigos, conversamos, quizá es con la que más cercanía tengo, quizá por la relación que ven las personas en los pasillos (de RCN) de dos personas muy paralelas, hasta en estatura; ella es una mujer muy linda, muy buena onda, profesional, ella es muy guapa, muy chévere, muy todo, pero más allá de ser un rumor, no ha pasado nada”, mencionó el ahora aspirante a chef.

También te puede interesar: Alejandro Estrada reveló secretos para mantener feliz a una mujer. No le funcionaron

Alejandro Estrada y Dominica Duque: “hacen bonita pareja”

Sin embargo revista Vea ha podido establecer que la relación desde hace unas semanas que se realizó dicha entrevista hasta hoy, ha evolucionado y la pareja estaría frecuentándose.

Fue el lanzamiento del reality ‘MasterChef celebrity’, ocurrido el pasado 6 de junio, el que sirvió de escenario para de alguna manera confirmar que el romance estaría prosperando. El lente de Revista Vea observó que la pareja estuvo muy cerca y cariñosa en algunos momentos, ignorando que estaba siendo captada, hubo caricias e incluso, algunos besos minutos antes de que se percataran de que estaban siendo observados.

Desde el principio del evento Alejandro Estrada se mostró muy cercano a Dominica Fotografía por: Felipe mariño

Las imágenes, que corresponde a fotografías y a video, son bastante dicientes y ponen en evidencia una pareja muy a gusto que demuestra la química existente y que estaría yendo más allá de la amistad. En el registro de Vea, se notan felices mientras él toma algunas selfies junto a ella. Al llegar esa tarde, Alejandro se mostró caballeroso e incluso protector con la presentadora y modelo. Ella por su parte, se notaba a gusto con la cercanía de su compañero de reality.

Revista Vea se dio a la tarea de preguntar con algunas personas cercanas al reality de cocina y una de ellas, que prefirió no ser mencionada, mencionó que no sabe sí son novios, pero que hay atracción y bastante cercanía es un hecho. “No sé si sean novios como tal, pero la afinidad se ve...En la competencia ya se ha notado que se divierten, se apoyan … Claro, no sería nada raro que en un momento dijeran que si… si llegan a novios sería casi lo esperado y cuando uno los ve , se ven (como) una bonita pareja”.

Y es que en los pasillos de los estudios de RCN es habitual ver que el actor y la también modelo paisa comparten sus tiempos libres y se ven radiantes.

Quedaría de estar manera por completo descartado un romance entre Alejando Estrada y Natty Ash, la cantante pereirana.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento