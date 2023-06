Piqué y Clara Chía se casan: esta sería la fecha del anuncio oficial

Poco tiempo después de haberse hecho oficial la separación de Shakira y Piqué, el futbolista español se mostró públicamente con su nueva novia Clara Chía, de quien se ha mostrado muy enamorado.

Piqué y Clara Chía Fotografía por: Redes Sociales

A un año de ese acontecimiento, ya se habla de matrimonio entre el deportista y la joven estudiante de Relaciones Públicas, quien recientemente logró ponerle una orden de alejamiento al paparazzi Jordi Martin para que no le pueda tomar fotos en espacios privados y públicos a menos de 400 metros.

Hasta el momento, Chía no ha brindado ninguna declaración a la prensa, pero lo que se logró conocer por medio del reportero gráfico, es que ella aseguró ante la Fiscalía que tanta persecución mediática le ha generado problemas psicológicos.

¿Cuándo se casan Gerard Piqué y Clara Chía?

Hace unas horas, medios internacionales aseguraron que, en efecto, Gerard y su novia Clara Chía llegarán próximamente al altar, tal como se venía rumorando desde hace un tiempo. People en Español, afirmó: “Gerard Piqué y Clara Chía estarían a punto de anunciar la noticia del año en el mundo del corazón: su boda. Un hecho que llegaría después de que la expareja del deportista, Núria Tomás, también contrajera matrimonio”.

El portal Ok Diario fue el encargado de anunciar la noticia, confirmando que la pareja “ya ha tomado esta importantísima decisión”. Según fuentes cercanas a la pareja, la noticia la darán a conocer el próximo 24 de junio, día en el que Marc Piqué, hermano de Gerard, contraerá nupcias con su prometida.

Al parecer, el ex de Shakira estaría feliz realizando todos los preparativos de su boda con Clara. Por ahora, no hay ninguna confirmación de parte de ninguno de los dos, pero su fanáticos y la prensa están a la expectativa de que llegue esa fecha para conocer si es verdad o no.

¿Shakira y Lewis Hamilton son novios?

Tras su llegada a Miami, se comenzó a rumorar que Shakira estaría sosteniendo una relación sentimental con Lewis Hamilton, un reconocido piloto británico, con quien se ha visto compartiendo algunos momentos especiales.

El fotógrafo Jordi Martin confirmó hace unos días que sí están juntos y que están muy contentos. Incluso, la prensa internacional también ha hablado de un supuesto beso que se habrían dado públicamente ante un selecto grupo de amigos.

Shakira afirmó que su relación con Piqué era “turbulenta”

Recientemente, salieron a la luz unas declaraciones que la intérprete de Acróstico había dado ante un juzgado, cuando declaraba por supuesta evasión de impuestos en España.

Allí reveló que al comienzo de la relación estaba tan enamorada del padre de sus hijos que, incluso, había hecho que su avión privado aterrizara en Barcelona solamente para darle un beso. “Lo hice por apaciguar un poco los celos, que eran naturales, porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas. Nuestra relación era turbulenta porque nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario. No nos entendíamos muy bien”, dijo.