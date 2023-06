Jordi Martin contra Piqué y Clara Chía por demanda de acoso: “es una inmadura”

Jordi Martin es un reconocido paparazzi español, quien ha sido colaborador de importantes medios de comunicación como El gordo y la flaca, y quien, además, ha sido una sombra inseparable de Shakira a lo largo de su carrera.

Te puede interesar: Jim Velásquez pagará cirugías estéticas de Alina Lozano antes de casarse

Piqué y Clara Chía demandan a periodista, amigo de Shakira. Fotografía por: INSTAGRAM

¿Por qué Piqué y Clara Chía demandaron a Jordi Martin?

Piqué y Clara Chía interpusieron una demanda en contra del reportero gráfico, alegando un supuesto acoso desde que se confirmó su relación sentimental. De acuerdo con sus argumentos, Martin no ha respetado ni siquiera sus espacios privados y están cansados de su implacable persecución. Por eso, solicitaron ante un juez una orden de alejamiento. Chía pidió 1.000 metros de distancia mínima entre ella y el fotógrafo. Finalmente, la Fiscalía rechazó la petición de la joven de 24 años defendiendo el derecho a la libertad de prensa.

Jordi Martin arremete contra Piqué y Clara Chía

Tras conocerse el resultado, el paparazzi brindó sus primeras palabras a través del programa El gordo y la flaca, expresando su molestia por la situación. Según lo que contó, él llego a los tribunales en compañía de sus abogados, igual que Gerard y Clara. “Me ha sorprendido muchísimo las estrictas medidas de seguridad que solicitaban Piqué y Clara, como protección especial para ellos, hasta cuatro policías me han puesto encima de mí para evitar el contacto físico. La policía se ha comportado amable conmigo”.

Más noticias de Shakira y Piqué Piqué habló de Lewis Hamilton y es tendencia, ¿celoso por Shakira? Una prueba develaría que Piqué ‘despreciaba’ a Lewis Hamilton, antes de su separación de Shakira. Además, se viralizó su reacción cuando le mencionaron al piloto británico. Leer aquí: Piqué habló de Lewis Hamilton y es tendencia, ¿celoso por Shakira? Shakira busca niñera para Milan y Sasha. Este es el millonario sueldo que pagaría Luego de comenzar su nueva vida en Miami, Shakira estaría buscando una persona que le ayude con el cuidado de sus hijos Milan y Sasha. ¿Cuáles son los requisitos? Entérate aquí. Leer aquí: Shakira busca niñera para Milan y Sasha. Este es el millonario sueldo que pagaría

De igual manera, reveló que no se vieron cara a cara, porque el ex de Shakira y su nueva pareja sentimental así lo habían pedido. “Piqué y Clara han decidido no querer verme, estaban en una sala anexa…Clara Chía montó un show, se puso a llorar, dijo que se estaba mareando, que ella es víctima de todo, que ha cambiado sus hábitos, que ya no puede salir a comer a un restaurante, sino que su mamá le tiene que llevar un tupper con comida. ¿Entonces todas esas salidas cuando va a restaurantes?, pues nada, me las habré inventado yo”, dijo evidentemente molesto.

¿Piqué y Clara Chía ‘acosados’ por Jordi Martin?

Martin fue uno de los primeros periodistas en confirmar el romance entre el futbolista y la estudiante de Relaciones Públicas. Desde entonces, no ha desaprovechado las oportunidades para fotografiarlos cada vez que salen por las calles y restaurantes de Barcelona. “El Ministerio Fiscal en todo momento ha defendido la libertad de expresión. Piqué y Clara dicen que yo solamente me dedico a fotografiarlos a ellos… Según ella, dice ‘es que tengo fobia a la prensa, a la aparición mediática’, pero señora Clara Chía, hace menos de un mes tu pareja Gerard Piqué colgó una foto de ambos, entonces si tienes fobia, tu pareja que no cuelgue una foto contigo, que la cuelgue solo”, aseguró.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Como si fuera poco, el foto-periodista resaltó que Clara ha sido incoherente con sus acciones y palabras. “Ha caído en muchas contradicciones porque ella dice que los problemas psicológicos los tiene desde septiembre del año pasado, pero el Ministerio Fiscal le dice que cómo en menos de un mes, cuando yo les hice la primera foto en agosto, va a tener crisis de ansiedad, fobia y cambia sus hábitos”.

Finalmente, no dudó en dar su opinión sobre Clara, resaltando el ‘show’ que armó. “Yo entiendo que tiene 23 años, que es una cría, que es una pobre chica, pequeñita, es inmadura, que todo esto le viene grande, que aparte, Shakira es un monstruo lo que tiene detrás, un ejército de fans que ha ido contra Clara, porque sinceramente Clara no puede ir de victimismo cuando se ha metido en un matrimonio”, puntualizó.