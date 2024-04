Piqué habría roto con Clara Chía y tendría otra. “Está saliendo con una mexicana”

Clara Chía y Gerard Piqué estarían cumpliendo dos años de relación por estos días. Se sabe que la pareja habría empezado su romance antes de que se diera el anuncio oficial del rompimiento de Shakira y Piqué, emitido el 2 de junio del 2022.

Chía y el futbolista han enfrentado a lo largo de su idilio los señalamientos de los seguidores de la cantante, así como las pullas constantes de Shakira quien ha dejado al descubierto aspectos de la traición en algunas de sus canciones, logrando la solidaridad de millones. No es un secreto para nadie que ha sido una relación nada bien vista para la gran mayoría.

Gerard se fijó en quien fuera pasante de su empresa en Kosmos y habría caído ante los encantos de la joven de 24 años. La pareja habría aprovechado que Shakira viajaba a grabar un reality de baile en Estados Unidos para acercarse más.

Piqué y Clara Chía y los constantes vientos de ruptura

En el 2023, Mhoni Vidente aseguró que no le quedaba mucho tiempo de vida a la relación de Piqué y la pasante, sin embargo, no le atinó. La prensa ha sido testigo de fiestas, viajes y detalles que Piqué ha tenido con su novia, a quien los padres del futbolista estiman y han acogido en familia. También se ha hablado de infidelidades de Piqué a la joven, pero si estas fueran ciertas, ella la sabría ignorado o perdonado. Como sea la pareja se había mantenido firme.

¿Por qué Clara Chía y Piqué ya no se muestran en público?

No obstante, desde hace algunas semanas la prensa no la ha avistado. Hay quienes dicen que se trata de un bajo perfil que quiere manejar la pareja, sobre todo porque Piqué no es del agrado de los padres de Clara. Incluso se asegura que no han pensado ni en matrimonio ni en hijos aguardando que los papás de la joven cambien de parecer, con respecto al exfutbolista.

Lo que si se sabe es que Piqué ha viajado con regularidad a México donde se dice es socio de Emilio Azcárraga Jean en su exitosa Kings League. Los rumores de un distanciamiento entre los enamorados no se han hecho esperar.

Ahora ha sido Mhoni Vidente quien se ha arrojado a dar pistas sobre lo que estaría ocurriendo entre Piqué y Chía. Según la cubana ya no hay romance entre ellos y habrían terminado por varios factores, pero el más importante es la negativa constante de los padres de ella hacia Gerard. Vidente fue más allá y aseguró que Piqué incluso ya tiene una nueva novia.

“Está saliendo con una mexicana que es artista y muy conocida, una de las mujeres más guapas en México en este momento. Se sintieron atraídos el uno por el otro, se conocieron, hubo una conexión”, dijo para El Heraldo de México la pitonisa.

También aseguró que Gerard está tan a gusto visitando constantemente tierras mexicanas que ya se compró una mansión de 6 millones de dólares.

