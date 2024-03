Shakira se casa este año, asegura Mhoni Vidente. Reveló quién será el esposo

La vida sentimental de Shakira es tan famosa como sus canciones. Cada vez que la barranquillera sale o se muestra con un hombre rápidamente surgen rumores sobre una posible nueva oportunidad en el amor.

Después de su ruptura con Piqué, que este junio 2 cumplirá dos años, se ha hablado bastante de la posibilidad de que la colombiana más famosa del mundo se enamore. Le han achacado galanes como Tom Cruise, Lewis Hamilton, Jimmy Buttler y Alejandro Sanz, por mencionar algunos. No obstante, ella ha dejado claro que su prioridad por ahora es su familia y su música. En una de las entrevistas que dio a propósito de su álbum Las mujeres ya no lloran también indicó que no sabe si volverá a enamorarse. Y es que lo que la barranquillera vivió con Piqué fue tan fuerte que le ha dedicado varias de sus últimas canciones y no ha sido fácil superarlo; aunque también anticipó que Última, es realmente la que cierra ese doloroso duelo.

Este es el hombre con quien Shakira se casará, según Mhoni Vidente

No ha sido Shakira quien hable de amores nuevos, esta vez fue la reconocida pitonisa cubana, radicada en México, Mhoni Vidente quien habló de lo que vendrá en cuestión de amores para la intérprete de Ojos así.

Según la más reciente predicción, Shakira se casará antes de que culmine este año. También comentó que la misma artista no sabe que recibirá un anillo de compromiso en mayo próximo y ella dirá que si. Mhoni fue más allá y dijo que el esposo de la artista y filántropa no será Lewis Hamilton sino Julián Edelman, de 36 años.

Edelman es un exjugador de fútbol americano, que estudió Negocios y es padre de una niña. Anteriormente la prensa española había indicado que Piqué estaría enterado del romance de su ex y que no le caería en gracia. También se ha dicho que Edelman fue inspiración para la canción Nassau , que hace parte del nuevo álbum. ‘’Yo que había prometido que nunca más volvería a querer, apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel. Eso lo tenía cerrado con llaves y con candado, pero qué hago me gustas demasiado”, dice la letra del tema que supuestamente le dedicó.

De momento, ni Shakira ni Julián han dicho algo sobre una relación más allá de la amistad. Solo el tiempo dirá si Mhoni acertó o no.

