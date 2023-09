Maía ilusionó al hablar sobre ‘La descarga’ ¿Habrá nueva temporada?

Maía fue una de las mentoras de La Descarga, concurso musical de Caracol Televisión donde compitió contra otros tres artistas de gran trayectoria y reconocimiento: Marbelle, Santiago Cruz y Gusi.

Al programa llegaron los talentos más destacados que han pasado por realities similares del canal, como La voz, Yo me llamo y A otro nivel; y su formato estuvo caracterizado por una gran variedad de retos musicales, así como por el acompañamiento constante de los entrenadores.

La Descarga resaltó la diversidad y la riqueza de la música colombiana, y Maía demostró ser una de las más versátiles mentoras, que se caracterizó por su carisma, alegría y sensibilidad a la hora de evaluar a los concursantes. Sin embargo, también tuvo momentos de tensión con sus colegas, especialmente Santiago Cruz, con quien solía discutir por su forma de calificar.

¿Habrá segunda temporada de ‘La Descarga?, esto dijo Maía

La barranquillera habló en exclusiva con la Revista Vea, en medio de la promoción de Ya te olvidé, una canción de salsa con la que retoma sus raíces tropicales y le canta al proceso de duelo y superación que se vive tras terminar una relación.

En esta conversación, la artista atlanticense se dio la oportunidad para hablar de otros temas, como su participación en La Descarga, experiencia que le entregó momentos de alegría y satisfacción.

“Este fue un concurso que nos demostró el valor de la persistencia, que nos enseño por qué se debe persistir hasta conseguir el objetivo. Le guardo gran cariño a esta experiencia por todo lo que vivimos allí con los mentores y los participantes. Creo que todos los que hicimos parte de esto, incluidos los televidentes, nos sentimos muy orgullosos con el resultado”, aseveró.

Posteriormente, se le preguntó a Maía si tiene alguna información sobre los rumores de una supuesta segunda temporada del concurso. Y aunque aseguró que no se sabe nada al respecto, no dudó en decir que aceptaría una nueva invitación por parte del canal Caracol, aunque tiene una petición: “Yo estaría encantada de volver, pero que sea con los mismos compañeros, no pueden faltar a la cita Santiago Cruz, Marbelle ni Gusi. Creo que hicimos un gran equipo y logramos enfocarnos en la música, sin dejar de lado los sentimientos”.

Cabe recordar que, en La Descarga, la intérprete de Se me acabó el amor formó equipo con cantantes de diferentes géneros y estilos, como María Nelfi, Sebastián Molina (Yo me llamo Ricardo Arjona), Anamile, Laura Azul, Jair Santrich, Oropesa, Sebastián ‘el Tren’, César Amaya, El tenor del rock y Luisma.