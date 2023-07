Maia, una vida de música, lágrimas, logros y sueños

En marzo pasado la cantante Maia posó en exclusiva y por primera para la revista Vea junto a su pequeña hija Magdalena. Lo hizo radiante no solo por la alegría de presentar a su pequeña, sino sintiéndose afortunada de convertirse en madre, pues para ella este proceso fue milagroso.

“Comencé a soñar con un bebé cuando tenía 36 o 37 años. Desde muy pequeña me imaginaba teniendo una hija. A los 25 decía, ‘si tengo una hija y quiero que sea única, que sea niña, quiero ponerle Magdalena”, recordó la cantante que encontró el amor en Alberto Bossio, su esposo y padre de la pequeña. La artista y el empresario llevaban varios años de casados, cuando emprendieron la búsqueda del hijo que llegaría a completar el hogar que conforman con Amelia, hija de Alberto, pero las cosas no se daban y eso entristecía a Maia. “Dije, ‘qué será Señor, será que a mí no me toca ser mamá’”.

Maia, en busca de la maternidad

En pandemia Maía se centró en la preparación del que, hasta ese momento, iba a ser su nuevo disco, al tiempo que se ocupó de buscar un embarazo. “Hice como cuatro meses de inyectores de hormonas para fertilidad”, cuenta, pero, aunque a muchos les surtía el efecto deseado en muy corto tiempo, a ella no le pasó lo mismo. “Yo le dije ' Señor está bien, no es lo mío, este universo y esta vida es mi marido, Amelia, la hija de mi esposo, que la tengo desde los 4 años como si fuera mi hija y yo’. Comencé a hacer el disco y a los 3 meses quedé embarazada. Me arrodillé en el baño de mi casa y le dí tantas gracias a Papá Dios, a los ángeles por ese momento”. Todos le decían que iba a tener un niño, pero Maía pensaba otra cosa. “Sentía que era una hadita. Le decía a Alberto ‘si es una hadita, yo quiero que se llame Magdalena”, una petición a la que su esposo “no le paraba bolas”, recuerda.

La gestación ha sido de las experiencias más bellas que recuerda la cantante: “Fue un embarazo maravilloso”. Claro que también hay que decir que tuvo algunos inconvenientes como el exceso de líquido amniótico y dos caídas de las escaleras de su apartamento, una a los 5 meses de gestación y otra a los 7, peor una vez más el milagro ocurrió y no le pasó nada a la bebé en camino. “Yo repleta de morados, pero la gordis como un lulo”, reveló para Vea. " Me preparé mucho, hice yoga prenatal y hasta 12 horas antes de parir estaba haciendo yoga. Canté con mi panza hasta los 8 meses y fui absolutamente feliz, porque me lo sollaba, entaconada y todo”, recuerda, quien recibió a su hija el 23 de marzo de 2022, por cesárea, pues presentó placenta previa y después oclusiva.

Maia, ahora en Estados Unidos

Maia está disfrutando al máximo de la combinación de maternidad y música. Cada día se siente con mayor soltura en el rol más importante de su vida: ser madre de Magdalena, al tiempo que vive su vida la mayor parte del tiempo en Estados Unidos actualmente. Y es que la artista reveló a Vea que aunque le ha resultado todo un desafío su traslado al país del Norte donde está estrenando disquera y por supuesto, siempre con su esposo y su hija, viene a Colombia cada vez que lo requiere. Como lo fue su más reciente visita para cantar en el evento de lanzamiento de la página web de Vea.

Volviendo a los nuevos retos de la intérprete de Niña Bonita admite que no siempre el tiempo está a favor, también confiesa que hay canancio, pero con la aydua de su esposo, logra rendir en todo. “Para poder hacer todas las cosas se duerme muy poco y eso a veces afecta un poco en la voz, porque la voz necesita suficiente reposo y descanso.”, mencionó dejando claro que todo el esfuerzo merece la pena. “Vale tanto la pena todo lo que se está haciendo porque tenemos las prioridades claras, la familia. Bueno, primero Magdalena, la familia y nuestro trabajo, que es con lo que yo respiro, que es la música y las ganas de hacer las cosas bien. Estamos entrando en en un nuevo ciclo a nivel profesional, musical y artístico, nos da la oportunidad de tener tanta energía y de hacer las cosas no como un sacrificio, sino con con todas las ganas del mundo”.

Y estando en Estados Unidos obviamente le indagamos si está en los planes cantar en inglés y la respuesta fue “Si”. Justamente nos revela que esa fue una de las propuestas iniciales de su nueva disquera “Nos firma es porque quiere que el próximo año comencemos a hacer discos en inglés y en español y a trabajar con composiciones mías en inglés. Me parece maravilloso. Y si hay que cantar en inglés, cantamos en inglés, cantar en alemán, cantamos en alemán, pues lo hemos hecho antes en menor escala, si esta esta vez pasara, pues también será maravilloso”, concluyó la cantante que atribuye sus logros a su esfuerzo, pero también considera que el ingrediente divino siempre está ahí, presente.

