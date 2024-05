Yoifer, del ‘Desafío XX’, fue humillado por no tener un portátil: “me refutaban”

Esta temporada del Desafío XX ha despertado todo tipo de emociones, no solo en los participantes, sino también en los televidentes. Además de competir en los boxes, los integrantes de los equipos Alpha, Beta y Omega, aprovechan los espacios libres que tienen en las casas para hablar de sus historias de vida.

Te puede interesar: ¿Qué le pasó a Campanita? El participante del ‘Desafío’ enfrenta difícil situación

El Desafío Fotografía por: Caracol Televisión

Historia de vida de Yoifer Lemus

En una conversación con su compañero Arandú, el deportista abrió su corazón y recordó la época en la que, debido a la difícil situación económica de su casa, fue humillado por la mamá de un compañero de su universidad por no tener un computador portátil.

“Cuando entré a la universidad yo necesitaba un portátil para hacer trabajos, ensayos, cantidad de cosas que le dan a uno y yo a veces iba donde un amigo a que me prestara el de él. Me iba para allá, los papás refutaban porque él me prestaba el portátil”, comenzó diciendo.

Por un tiempo, el joven deportista soportó esas humillaciones, hasta que, un día, decidió no volver donde su amigo pues ya estaba cansado de los reclamos de la señora.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Una vez subí con el teléfono de mi abuela, porque el mío se me había dañado, puse música mientras hacía el trabajo en el portátil. La mamá se me acerca y me dice: ‘¿A vos te prestaron el portátil para escuchar música o para hacer tu trabajo?’ Y yo le dije: ‘No, yo estoy escuchando música de aquí del teléfono’. Regañó al hijo y después él me dijo: ‘Mira que cada que te presto el portátil siempre vienen y me regañan a mí’ y yo dije: ‘Ah, bueno, no te preocupes, apenas termine de hacer ese trabajo ya miro quién me puede prestar otro portátil para que no te regañen a ti’”.

El deportista, quien vivía con su abuela, le contó lo que había ocurrido. Meses después, ella, con mucho esfuerzo, pudo sorprender a su nieto con un computador para que hiciera sus trabajos. Al día de hoy, el deportista todavía lo conserva.

“Un día me dijo: ‘Yoifer, ven te muestro una cosa’, veo yo el portátil ahí en la mesa y yo iba a llorar, pero dije: ‘No’. Me consiguió el portátil y ahí lo tengo todavía”, contó.

¿Quién es Yoifer Lemus?

El participante del Desafío 2024, es un destacado pesista olímpico de 21 años, oriundo de Quibdó, Chocó. Su pasión por el levantamiento de pesos comenzó cuando tenía 15 años. A su corta edad ha logrado participar en Juegos Nacionales Intercolegiados, entre otros concursos que le han permitido convertirse en una promesa del deporte colombiano.

Vea también: Foto: Él es Álex, el novio de Campanita del ‘Desafío XX’: “qué bello”