¡Vivos de milagro! La Gorda Fabiola y más famosos que se salvaron de morir

En esta época de recogimiento y oración, muchas personas aprovechan para darle gracias a Dios por los milagros hechos en sus vidas. Algunos famosos se salvaron de morir de manera milagrosa y, en este artículo, te contaremos quiénes son unos de ellos.

La actriz, recordada por su papel de ‘Venezuela’ en Chepe Fortuna, sufrió un accidente cerebrovascular durante la grabación de una novela que le ocasionó la pérdida de la memoria y su capacidad de entendimiento.

“Me olvidé de mi cuerpo y cuidé mi organismo, fue mi culpa, Dios no tiene nada que ver con lo que me pasó. Al contrario, él me guardo porque morí 9 veces”, dijo hace un tiempo en entrevista con La Red.

La artista contó que sufrió 9 convulsiones mientras la trasladaron de Mompox a Valledupar. Sufrió también 4 trombosis, pero su vida es un verdadero milagro pues, según los médicos, la mitad de su cuerpo quedaría paralizado y no podría hablar, pero, milagrosamente hoy en día está completamente sana. “Es un milagro que se pueda mover, con dificultad, pero lo puede hacer”.

La historia de la humorista de Sábados Felices conmovió a todo el país. En el 2014 sufrió cuatro infartos por lo que fue sometida a una cirugía de corazón abierto.

La artista no tenía esperanzas de vida. Médicamente ya estaba desahuciada. Su familia estaba preparada para despedirse, hasta que, de un momento a otro, milagrosamente volvió a vivir. “Me desconectaban a las 10:00 de la mañana y, cuando lo hacen, me reinicié sola, con ángeles de mi mano que me sacaron de allá, arcángeles porque son más grandes que los ángeles. Tienen casi dos metros de altura, son bellísimos”, dijo en una entrevista con Tropicana.

La comediante reveló que tuvo una experiencia con el más allá. “Lo del infierno fue duro porque es lo que uno se imagina que pasa. Es oscuridad total, gente muy mala, hay gemidos, llanto, dolor, rabia y toda clase de sentimientos feos; me querían coger y hacer daño... Luego fui al cielo cuando dos ángeles llegaron a mi habitación y los vi detrás de los médicos. Para la ciencia es difícil creer esas cosas, pero para una mujer que tiene fe, como yo, lógicamente sí las siento vividas. Los médicos dicen que son alucinaciones de mi coma, pero fue tan real y doy testimonio que existe un cielo y un infierno”, dijo en Caracol Televisión.

La actriz María Cecilia Botero también estuvo cerca de la muerte. “Es muy raro, porque las experiencias cercanas a la muerte de cada uno son muy diferentes. La primera que yo tuve fue cuando tenía 25 años, fue una cirugía, se equivocaron, me ha ido muy mal con los médicos. La persona que me hizo la cirugía, que era una tontería de cirugía, cometió un error y me perforó los intestinos, no se dio cuenta y me cerró”, dijo en una entrevista con SoHo. Debido al mal procedimiento, María Cecilia sufrió una peritonitis y una parálisis intestinal que llevó al hospital por tres meses.

La artista contó que en un momento sintió que ya se iba a morir: “Dije, ‘ya no puedo más’ y cuando me entregué, como para morirme, fue que vino una cosa que me salió del cuerpo, ahí vi la cara de Mateo, tenía 9 años, y yo dije ‘no, no me puedo morir’. Las dos veces me salvó Mateo”.

Su nombre de pila es Gabriel González, y según lo que contó hace un tiempo, también vivió una experiencia cercana a la muerte luego de recibir un disparo en el pecho en medio de un acto delictivo. Clínicamente había sido declarado muerto. Milagrosamente se salvó para seguir cautivando a sus seguidores con su música.

El actor sufrió un infarto cerebral, por lo que fue sometido a dos cirugías. Ese difícil episodio le generó serias complicaciones de salud. Estuvo en coma inducido y su movilidad, memoria y funciones cognitivas se vieron afectados.

Según contó, estuvo sin vida durante 30 minutos; de hecho, médicamente fue declarado muerto. Sin embargo, logró recuperar los signos vitales como todo un milagro. “Me hicieron una cirugía cardiaca a finales del 2016 y después el médico salió a dar el parte de que todo había salido bien. Cuando regresó a la sala de cirugía, yo estaba muerto”, contó en el programa Historia Clínica, de RCN.

En agosto del 2016, el cantante de reguetón J Balvin se salvó de morir. Su avión privado se estrelló mientras se dirigía hacia Las Bahamas. “Definitivamente cuando no es el día de uno, no es el día de uno. Dios no quería que me muriera hoy... Dicen que yerba mala nunca muere... Ustedes no van a saber qué pasó, pero el avión se estrelló”, escribió en ese momento en sus redes sociales. Afortunadamente, el artista no sufrió heridas.