Presentadora de Caracol Televisión dio detalles de su fuerte cáncer: “quedé muda”

Millones de personas alrededor del mundo han sido diagnosticadas con cáncer. Algunas han salido victoriosas y otras no han podido resistir a los duros tratamientos a los que se deben enfrentar.

Diva Jessurum dio nuevos detalles del cáncer que sufrió

Recientemente, la presentadora de Expediente final brindó nuevos detalles del cáncer que le fue diagnosticado en el 2022. Por medio de un video que publicó en su cuenta de Instagram donde tiene 1,2 millones de seguidores, Diva Jessurum reveló cómo fue el momento cuando los médicos le comentaron que padecía la enfermedad.

En la descripción del post, escribió: “hoy les abro mi corazón y les cuento en estos videos parte de mi proceso, de cómo fue la lucha en contra de las consecuencias del tratamiento contra el cáncer. No fue fácil, pero tampoco imposible”, se lee.

En sus declaraciones, afirmó sentirse muy contenta por la excelente recuperación que tuvo. Afortunadamente, hoy está sana y su testimonio ha sido admirado por muchos.

“Vengo a contarles que me siento más feliz con mi pelo, me siento más contenta. Tengo que confesarles que cuando el médico me confirmó que yo tenía cáncer, yo le dije: ‘doctor, dígame si yo tengo que hipotecar mi casa, pero yo pago el tratamiento que sea con tal de que usted haga que a mí no se me caiga el pelo’. Yo llamé a mi peluquero y le dije: ‘necesito que me busques una peluca, pero ya’. Yo estaba traumatizada, yo le conté primero al peluquero y no a mi mamá, por el trauma de verme sin pelo, me preocupaba más eso que decirle a mi mamá que tenía cáncer. Yo estaba desesperada”, dijo inicialmente.

Así fue como Diva Jessurum venció el cáncer

El proceso para sanar su enfermedad no fue fácil. En septiembre del 2022 la presentadora confirmó que, oficialmente, había superado la enfermedad. A partir de ese momento empezó a revelar detalles de cómo enfrentó ese momento, que, según lo que contó, fue muy duro.

Entre lo más difícil para ella fue que, a raíz del tratamiento perdió todo su cabello y, además, también su voz se vio afectada: “me hicieron ocho quimioterapias, una cada quince días, descansábamos y retomábamos, 21 radioterapias, eso fue muy pesado, yo quedé muda, eso no se lo había contado a nadie, quedé sin voz, creí que la iba a perder, no me pasaba ni el agua y estaba completamente ronca, esas 21 radioterapias fueron pesaditas, me hicieron cuatro operaciones, dos primero al catéter, otra donde me quitaron el cuadrante, me pusieron silicona, luego otra para retirar el catéter, ha sido duro”.

El médico que le trató su enfermedad le explicó que, una vez terminara su tratamiento, debía esperar cuatro años para que le volviera a salir su pelo como antes. “Por eso cuando me dijeron que me demoraría 4 años en recuperar la melena que tenía antes, me di a la tarea de acelerar el proceso y hoy les comparto mi experiencia”.