Foto de Laura Tobón embarazada es tendencia: “sorpresa”

Desde unas semanas, se venía especulando sobre un supuesto embarazo de Laura Tobón, presentadora de La Voz Kids. La también modelo ya es mamá de Lucca, su primogénito, fruto de su amor con su esposo Álvaro Rodríguez.

Laura Tobón en ‘La Voz Kids’ Fotografía por: Caracol Televisión

El pequeño nació el 29 de diciembre del 2021 y desde entonces se ha convertido en el protagonista de múltiples publicaciones de la modelo en su cuenta de Instagram donde tiene 3,9 millones de seguidores.

¿Laura Tobón quiere tener más hijos?

Una vez dio a luz a su hijo Lucca, sus seguidores le han preguntado varias veces si tiene planes de tener más hijos. Una vez, Tobón respondió por medio de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’: “Siii, pero me lo quiero disfrutar a él y a mí al máximoooooo. Estoy en profundo enamoramiento, que por ahora quiero darle toda mi atención a él”, aseguró.

¿Laura Tobón está embarazada?

Los primeros rumores surgieron por una publicación que hizo la presentadora en sus redes sociales donde decía que junto con su esposo Álvaro Rodríguez había decidido cambiar de casa porque su familia está creciendo.

Esas palabras dejaron pensando a más de uno, pues muchos pensaron que se refería a un nuevo bebé. No obstante, ella misma lo desmintió días después.

Foto de Laura Tobón embarazada

Esta semana, la modelo realizó un post en Instagram que dio mucho de qué hablar. La publicación está acompañada de un reel de fotos donde presume una barriguita de embarazada. “SORPRESA! ¿Quién me embarazó?”, dice al comienzo de la descripción.

Sin embargo, las imágenes no corresponden a un embarazo de la vida real, sino del personaje que está haciendo para la película Primate, que corresponde a su primer papel como actriz. “Sólo podrán saber en #PRIMATE en @primevideolat. Qué honor @christiantappan por esta invitación para actuar por primera vez. Amé este proyecto y que sea el primero de mucho”, se lee.

Por supuesto, sus seguidores y amigos cercanos no dudaron en comentar, algunos refiriéndose a su barriguita y otros a su participación en la producción: “Se nota que no es un embarazo de verdad”, “lo tenías bien guardadito”, “qué linda todo lo que realizas siempre va contigo, bendiciones y muchos éxitos porqué cómo tú lo dices vendrán muchos más proyectos”, “qué sorpresota”, “se nota que esa barriga es de novela”, “espectacular”, “te vi y me encantó”, “me encanta que siempre te vaya bien en la vida”.

Laura Tobón es madre de trillizos en ‘Primate’

La modelo y presentadora debutó como actriz en la nueva temporada de Primate, una serie de Prime Video. Hace unos meses habló sobre ese reto y afirmó que realizaría un papel de mamá. “Es un personaje que es perfecto para mí, pues se trata de una mujer que es madre, es muy divertida y me siento muy cómoda con el papel. Es un reto diferente para mi vida y siendo comedia tengo que darlo todo”, dijo para la revista Aló.