Sebastián Yatra rompió el silencio: contó por qué terminó con Tini Stoessel

En mayo de 2020, Sebastián Yatra y Tini Stoessel rompieron con la relación amorosa que sostuvieron por más de un año, y que tanta atención llamó entre los medios de comunicación.

Casi cuatro años pasaron para que el cantante colombiano se animara a hablar sobre esta ruptura y entregara las razones por las que todo terminó.

Sebastián Yatra nombró a Danna Paola en su declaración sobre Tini ¿Cuál fue la razón?

¿Por qué terminaron Sebastián Yatra y Tini Stoessel?

En entrevista con GQ México, el antioqueño admitió que mantuvo hermetismo sobre su ruptura durante todo este tiempo, debido a los rumores que lo señalaron de serle infiel a la argentina con la actriz y cantante Danna Paola.

“Nunca he abordado ese tema porque fue difícil. Danna y yo nunca intercambiamos mensajes de coqueteo en ningún momento. Sin embargo, creo que hoy aún hay gente que piensa que estuve con ella. Me convertí en el villano de la película, recibí muchas críticas (...) Me preocupa lo que piensa la gente. También me importa lo que es justo, correcto o incorrecto, y sentí que no lo merecía”, comentó.

En cuanto a las razones por las que el noviazgo llegó a su final, Sebastián Yatra admitió que todo fue su culpa, pues se enfocó en su carrera profesional y descuidó a Tini Stoessel.

“Estaba atravesando mi fase de artista del momento, todo era muy público y no le dedicaba tiempo a otras cosas más allá de mi carrera. Quieres tener una vida personal, pero no quieres perder lo que has creado. Es difícil empezar a decirle a la gente que no eres un robot (...) Cuando una relación de este tipo se hace tan grande, es emocionante, porque es como una película romántica y tú eres el protagonista, pero también ves que solo eres parte de esa historia. Yo era algo inmaduro y no me hallaba en el momento adecuado para eso, sentí que perdía mi individualidad”, concluyó.

Sebastián Yatra habría vuelto a hablar con Tini Stoessel

En semanas recientes, el intérprete de Dos oruguitas y su antigua pareja volvieron a estar en el foco de los medios.

Según el programa argentino Socios del Espectáculo, luego de romper con Aitanna, Yatra volvió a hablar con su exnovia Tini, quien terminó hace varios meses con el futbolista Rodrigo de Paul.

“Sebastián dijo ‘estamos separados hace un mes’. Vos viste que cuando dan fechas precisas es por algo, es porque están abriendo otra puerta. Algo se está por blanquear. Lo que me dicen a mí es que viene teniendo charlas hace tiempo con Stoessel. Incluso desde que ella blanqueó la separación con De Paul, comentó el presentador Adrián Pallares.

“Tini con De Paul nada. Ella se quedó muy enamorada de Yatra. Cuando eran pareja hablaban de hijos, de casamiento y de otras cosas que nunca habló con Rodrigo. Fue un paso que Tini nunca quiso dar con él”, añadió Rodrigo Lussich.