Rodrigo Candamil de ´La tía Alison´ sobre su situación amorosa: “estoy feliz”

Después de Café, con aroma de mujer y Entre sombras el actor Rodrigo Candamil regresó a la pantalla colombiana en un personaje fresco, cotidiano y justo en la novela, La tía Alison, que además tiene tintes de comedia.

Candamil es Gustavo, el facilitador de Instituto para la Infancia, que en principio trata de separar a la tía de sus sobrinos, creyendo que ellos estarán mejor en un hogar de la institución, sin embargo, con el paso de los capítulos descubre que Alison, aunque no sea tía de sangre, se está esforzando al máximo por cuidar y apoyar a los hijos de su hermana, que murió inesperadamente. En este rol Rodrigo es el interés romántico de la protagonista y él se debate entre Alison (Juliette Pardau) y su novia y compañera de trabajo, Lorena, papel en manos de Manuela González. Todo un meollo amoroso en pantalla.

No obstante, en la vida real Rodrigo vive un momento bastante alejado de este tipo de asuntos románticos e idílicos, pues está disfrutando de su soltería. De esta etapa, así como lo que le ha dejado el rol en la novela, que ya terminó de grabar, habló con Vea.

Para comenzar reveló que, si bien es cierto, la trama tiene que ver con el cuidado de los hijos por parte de los padres y cómo estos se ven afectados cuando uno de ellos falta, también es posible hacer una reflexión sobre “la ausencia de padres en sí. Algo que culturalmente tenemos sobre todo en Colombia, en donde los padres son ausentes y todo el trabajo queda a las madres, entonces este es un gran homenaje a las mujeres y casi que un llamado de atención total a los hombres que se desentienden de su paternidad”.

Rodrigo Candamil reflexionó sobre la muerte

También la trama de la producción le hizo al actor ahondar un poco sobre lo fugaz que puede ser la vida y la posibilidad de irse en cualquier momento. “De hecho, ya reflexioné sobre la muerte, ya tengo un seguro”, dijo el padre de Guadalupe y Martina, sus gemelas de 11 años, las dos niñas producto de su matrimonio con la también actriz Adriana Romero. Las niñas, que son el centro y la razón de ser del actor, siempre están en sus pensamientos y lo que hace o deja de hacer sin duda tiene que ver justamente con ellas. “Yo vengo en una tarea permanente y es levantarme y pedirle a la divinidad, no que me ayude a ser mejor papá, sino un buen papá”.

Reveló que el personaje de Gustavo, en La tía Alison, le ha traído enseñanzas varias, pero una de las más claras es la sonrisa permanente. “Me enseñó a reír, me enseñó a sonreír. Porque además creo que tenía que contar con ese elemento y esa herramienta de poder entrar, de poder ser muy asequible de poder generar mucha identidad y mucha confianza con los espectadores”.

Ha valorado el trabajo y esfuerzo que el personaje procura siempre, con tal de hacer todo dentro de la legalidad y lo correcto. “Digamos que es muy difícil seguir reglas y es parte del trabajo sucio, sobre todo nosotros como colombianos que estamos tan acostumbrados a la ley del atajo, al camino corto, a no seguir reglas, pero creo que un gran valor de mi personaje es que él hace lo correcto a pesar de lo que le cueste”.

Aunque Gustavo estuvo en manos de Candamil desde el 2021 cuando se realizó un teaser del proyecto, es un rol que le ha traído ciertas complejidades a la hora de su elaboración. “Yo regularmente tengo una energía un poco más densa, más profunda. Y, creo que el personaje necesitaba una ligereza y una superficialidad para poder sortear más en la frescura y que cualquier persona, cualquier familia, cualquier ama de casa pudiera entrar a él sin ninguna sospecha”.

Rodrigo Candamil, feliz soltero

Sobre su vida privada, Rodrigo se ha mantenido bastante reservado desde que comenzó a circular en redes sociales información sobre una separación de su esposa Adriana, con quien tuvo una relación de casi dos décadas. Por supuesto quisimos saber cómo está en este aspecto. “Estoy feliz solo y disfrutando”, indicó y luego enfatizó en su prioridad: “tratando de ser un buen padre cada día y de entender a ese par de universos que me acompañan de aquí en adelante, que son mis hijas”.

Cuando le indagamos sobre si extrañaba compartir tiempo en pareja reveló que hace ya un buen tiempo disfruta de la que considera la compañía ideal. “A mí siempre me ha encantado mi mejor compañía, siempre he sido yo. Yo nunca le he tenido miedo a la soledad. (Me gusta) tener los momentos para ver una película sin tener que mediar, eso es bueno jaja”.