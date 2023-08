Alejandra Borrero recuperó Casa E: “no pensé que volvería a abrir”

Casa E se convirtió en un escenario único en Bogotá. El lugar, de propiedad de la actriz Alejandra Borrero, reunía varias salas de teatro en un solo domicilio y permitía a sus visitantes disfrutar de una o dos obras en una jornada o combinar una pieza dramatúrgica con un trago en un acogedor bar, mientras se escuchaba una banda en vivo. Ubicada en la tradicional zona del Parkway de Bogotá, sin duda Casa Ensamble, como se conoció en primera instancia, le imprimió un ambiente distinto a esa parte de la ciudad e incentivó el microteatro en salas que permitían al espectador sentirse casi que parte de la pieza.

Casa E, como se denominó el recinto después, no solo se limitó a la presentación de montajes, también a la formación de nuevos talentos y se convirtió en semillero de nuevos talentos como Juanita Molina, estelar de Romina Poderosa, por mencionar solamente una que está en boga actualmente.

En tiempos de pandemia, como muchos establecimientos, Casa E sufrió el cierre por semanas que luego, se convirtieron en meses y un día, la tradicional casa sobre el Parkway lucía un aviso de ´se vende´, situación que preocupó a los amantes del teatro y el entretenimiento de la capital. Era triste pero indudable: Casa E no volvería a abrir sus puertas.

La misma Alejandra reveló a Vea en una entrevista hace meses lo difícil que le resultaba la idea de no seguir con el multiplex y solo reabrir su sala más grande: la Arlequín. Ella misma creyó que esa era la realidad y había que afrontarla y seguir. Y siguió una y otra vez y ahora, más de tres años después del cierre que parecía definitivo, Casa E reabrió como multiplex. El pasado 3 de agosto volvieron a ocuparse las cuatro salas del lugar, al tiempo que las sillas del bar fueron atendidas, lo que significó un verdadero milagro “no pensé que volvería a abrir”, confesó Borrero.

Casa E abrió con magistral pieza

Hablamos con Alejandra, que no se conformó con reabrir, sino que adquirió los derechos de una premiada pieza para hacerlo por todo lo alto. Se trata de El principio de Arquímedes. “Es una obra escrita por Josep María Miró, el único dramaturgo con tres premios Born. Esta es una de esas piezas absolutamente exquisitas, yo solo de leer el libreto, dije ´la hacemos porque la hacemos´. Creo que no he tenido un libreto tan interesante en mis manos”, mencionó la actriz sobre la obra en la que actúa y que ha sido montada en alrededor de 40 países y en esta oportunidad es dirigida por Jorge Hugo Marín y está en temporada en el teatro Arlequín.

En el teatro Cabaret, por su parte, se presenta Lo que pasa en el bar se queda en el bar. Son cuatro salas en total: la Mayolo, la Buenaventura, la Sala Cabaret y el Arlequín.

Abrir las puertas de Casa E significó un arduo trabajo no solo en lo teatral, pues la casa llevaba meses sin mantenimiento. “Cuando comencé esta casa iban todos los empresarios y todos me aplaudieron y me decían qué bueno, hágale, hágale… No me dieron un solo peso y empecé con las uñas y ahora estoy de nuevo, empezando con las uñas”. Comenta la actriz que no ha recibido mayor respaldo. “(Hemos estado) haciendo un gran esfuerzo para que esto realmente funcione. Hemos estado haciéndole (a la casa) reformas, pintándola, impermeabilizándola, volviéndola bella”.

Para Alejandra, la base de la resurrección de Casa E está en su tenacidad y perseverancia.

“Gracias a la tenacidad que he tenido de seguirle apostando a la casa. Digamos que todas las dificultades se han ido poco a poco, todas las deudas se han ido poco a poco. Vamos a hacer este esfuerzo, vamos a ver qué pasa realmente, no tengo apoyo de ningún tipo”. También hay que mencionar que así como resurgió el multiplex, también volvió a abrir sus puertas la escuela de actuación para nuevos talentos.

