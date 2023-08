Laura Rodríguez superó la parálisis facial, volvió a sonreír y a trabajar en la TV

Hace un par de años Laura Rodríguez, actriz de Diomedes, el cacique de la junta; Garzón, Amor sincero y El olvido que seremos, por mencionar algunas producciones, anunció que había sido víctima de una parálisis facial que la había obligado a poner en pausa su vida laboral. La actriz samaria comenzó entonces un tratamiento contra la enfermedad, que le tomó meses superar y aunque siguió haciendo teatro, los roles en la pantalla de alguna manera debieron esperar.

Ahora está en pantalla de nuevo en la serie de Vix Paraíso blanco que cuenta la vida del exnarcotraficante Carlos Ledher. En la producción interpreta el personaje de Nidia Quiñones, la novia del agente que persigue al famoso delincuente.

Laura reveló su emoción de regresar a la pantalla en las redes sociales. “Fue el primer proyecto que hice después de mi parálisis facial y ¡sí! vale la pena verlo hasta el final porque con esto firmé mi regreso a las canchas después de mucho trabajo”.

En diálogo con vea la actriz reveló que llegó el personaje después de una ardua audición por el que trabajó con todo su esfuerzo y dedicación. “Fue un casting muy competido, tuve varios callback y estuve a la espera de repuesta más de dos meses”. Cuando le llegó la buena noticia de que era quien personificaría a Nidia, vino un tiempo de ensayos y preparación. “Estuve un mes estudiando inglés en Atlanta para perfeccionar el idioma, ya que Nidia vivía en Nueva York. Tuvimos muchos ensayos con los directores y el compañero con el que trabajé es polaco entonces era un reto para los dos comunicarnos jajajaja, pero logramos una gran dupla”.

EL rol de Laura “es una colombiana, nacida en Nueva York, estudiante de leyes, y termina ayudando a su novio, el agente Mike Lewis a perseguir a Ledher, que se convierte en el principal obstáculo para que Nidia y Mike puedan estar tranquilos”, comentó a Vea la actriz que recordó que este fue el papel que le permitió el regreso luego de que su salud se viera afectada y viviera un tiempo complejo. “Lo más difícil fue esperar un año sin hacer lo que amo que es actuar, porque estuve ocho meses en proceso de recuperación de esa parálisis facial periférica. Retomar fue maravilloso lo anhelaba y lo hice con todo el profesionalismo y las ganas de un año de espera”.

“Los pronósticos no eran los mejores”, Laura Rodríguez sobre su parálisis facial

La actriz también admitió que los pronósticos que le dieron cuando estuvo enferma no siempre fueron los más alentadores, pero contó con varios importantes apoyos. “Hubo muchas cosas, primero Dios que me acompañó en este proceso, luego la disciplina que tuve para hacerme terapias sin parar, el esfuerzo por entender y estudiar lo que me estaba pasando, la constancia, las ganas de no perder la fe, aunque los pronósticos médicos no fueran los mejores, la red de apoyo de profesionales que estuvieron conmigo y el soporte y el amor de mi familia y esposo fue fundamental”.

La experiencia de salud llevó a Laura a evaluar aspectos de su vida que antes no se había detenido a observar con detenimiento y por ello, sugiere que otros lo hagan priorizando lo importante. “(La sugerencia es) Que nada vale tanto la pena como para perder tu sonrisa. El estrés es el enemigo número uno y no lo podemos subestimar, siempre hay que buscar formas para drenar eso que te genera estrés para no llegar a episodios de salud complejos”.

