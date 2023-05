Robinson Díaz contó su dolorosa historia de vida: " fui muy maltratado”

El gusto por el mundo artístico de Robinson Díaz comenzó cuando era un niño. Estando en el colegio en Medellín, formó un grupo de teatro junto con unos amigos y allí montó algunas obras de grandes autores.

Te puede interesar: ¿Piqué demandará a Shakira porque sus hijos cantaron en el video de ‘Acróstico’?

Cuando terminó sus estudios viajó a Bogotá para especializarse, y en 1991 se graduó como maestro en Arte Dramático, de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Desde ese momento, su carrera comenzó a crecer. Ha participado en más de 25 obras de teatro y ha hecho parte de más de 35 producciones de televisión y cine, entre ellas, El señor de los cielos, Tiro de gracia, Nadie sabe para quién trabaja, La saga, El cartel de los sapos, Vecinos, El laberinto, Mentiras perfectas, entre otras.

Más historias de vida Fotos: él es Juan José, el hijo de Robinson Díaz y Adriana Arango: “es divino” Robinson Díaz y su esposa Adriana Arango, de ‘Ana de Nadie’, llevan más de 20 años de relación. Fruto de su amor nació Juan José. Te contamos a qué se dedica. Leer aquí: Fotos: él es Juan José, el hijo de Robinson Díaz y Adriana Arango: “es divino” Estefanía Borge reveló que limpió apartamentos en EEUU: “dejé de ver a mi hija” La actriz Estefanía Borge contó que, siendo actriz, tuvo que dejar a su hija en Colombia para irse a Estados Unidos a trabajar en un bar y limpiando apartamentos. Esta es su historia. Leer aquí: Estefanía Borge reveló que limpió apartamentos en EEUU: “dejé de ver a mi hija”

A lo largo de su carrera, el artista ha sido galardonado con importantes reconocimientos como el Premio India Catalina a ‘Mejor actor principal’, premio TV y Novelas a ‘Mejor actor protagónico’, y el premio Simón Bolívar a ‘Mejor actor de reparto’.

Robinson Díaz reveló que fue maltratado en su infancia

En una entrevista para el canal de YouTube Ser o no ser, he ahí el podcast, el actor reveló algunos detalles de su vida, entre ellos, que su infancia no fue nada fácil. Sin embargo, cada obstáculo que tuvo fue su inspiración para cumplir sus sueños y ser la persona que es hoy en día. “Yo también estoy luchando por ser, a veces siento que estoy como saliendo del closet con muchas cosas en mi vida, porque fui muy maltratado he sido muy maltratado y yo me dejé maltratar y fui criado con maltrato familiar por mi papá y mi mamá, que a su vez fueron también maltratados y después me metí en un sistema con otras personas que también me maltrataron y hoy en día estoy siendo lo que yo a los 14 años siempre quise ser, y era que yo en el colegio estaba dirigiendo, actuando, produciendo hoy en día estoy siendo lo que yo quiero ser y estoy muy feliz”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Robinson Díaz y Adriana Arango: un amor para toda la vida

De igual manera, el actor afirmó que esa experiencia lo hizo reconocer sus sentimientos por su esposa Adriana Arango, con quien lleva más de 20 años de matrimonio. “Eso me ha costado mucho trabajo y he pasado por muchas crisis con la mona, yo amo a mi esposa, amo a mi esposa con el alma, amo a mi esposa con toda mi berraquera. A mí me hace mucha falta, por ejemplo, para dormir, para sentirla, necesito sentirla, necesito que esté por ahí, no sé si es una relación mascotera, pero me hace mucha falta”.

Aunque reconoció que no ha sido el mejor hombre, con cada prueba ha logrado un equilibrio en su vida, en parte, gracias a su esposa. “Pero yo no soy una pera en dulce, yo he sido muy inestable emocionalmente, emocionalmente le he faltado al respeto a ella, emocionalmente la he traicionado, en muchas cosas la he cagado duro, he sido infiel y todo es como en una búsqueda como de encontrar unas cosas que me den a mí un equilibrio y en ese orden de buscar ese equilibrio la he dañado a ella, pero todo el tiempo estoy regresando, siento que el equilibrio es con ella, entonces me he dejado llevar de mucha estupidez, pero en el fondo de mi alma sé que mi compañera es ella”.