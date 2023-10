¿Rigoberto Urán y su esposa Michelle Durango tendrán otro hijo? ¡Esto revelaron!

Rigoberto Urán es el personaje del momento en Colombia gracias al estreno de Rigo, novela del canal RCN que se basó en su historia de vida y cuenta varios detalles de su intimidad, la cual comparte con Michelle Durango, su esposa.

Esta producción, que se lanzó el pasado 9 de octubre, relata el idilio de amor entre el reconocido ciclista y la madre de su pequeña hija Carlota. Por esta razón, a muchos televidentes se les despertó la curiosidad por saber otros datos de la pareja y ellos, sin tapujos, han resuelto algunas dudas.

¿Rigoberto Urán y Michelle Durango van a tener más hijos?

Esta es una de las preguntas más frecuentes para el deportista y su compañera de vida, teniendo en cuenta que gozan de una gran estabilidad económica y de un amor que, al parecer, los mantendrá juntos hasta el último de sus días.

Y aunque hay quienes podrían pensar que con Carlota tienen suficiente, Durango sorprendió al revelar que esperan darle muy pronto un hermano a su hija, quien en marzo de 2023 cumplirá 3 añitos.

“Valoro muchísimo la familia y tengo dos hermanas, que las amo profundamente. Son el regalo más grande que me dieron mi papá y mi mamá. Así que no quiero negarle a Carlota ese regalo del cielo, que son los hermanos. Quisiera un hermano o hermana para ella, porque me parece que son la compañía fabulosa para la vida”, expresó la amada de Rigoberto Urán.

Un repaso por la historia de amor de Rigoberto Urán y Michelle Durango

Contrario a lo que algunos seguidores del ciclista podrían pensar, este no fue amor a primera vista. De hecho, ambos han dicho en varias ocasiones que, en un principio, el sentimiento no fue correspondido por parte de la antioqueña.

Se conocieron hace 14 años en el municipio de Urrao. Duraron dos años como amigos hasta que, en 2011 y cuando ella vivía en Canadá, comenzaron oficialmente su relación.

Cabe mencionar que Rigoberto Urán tiene un hijo de 11 años llamado Matías, fruto de una relación que tuvo antes con una mujer llamada Tatiana. El pequeño tiene una excelente relación con Michelle y su hermanita, según lo que su padre ha dejado ver a través de varias publicaciones en redes sociales.