Linda Palma, de Noticias Caracol, fue víctima de acoso: la amenazaron con ácido

Linda Palma es una de las presentadoras más queridas y conocidas del canal Caracol, pues durante varios años ha acompañado a los televidentes con proyectos como Noticias Caracol, A otro nivel, La voz kids y Yo me llamo.

La popularidad, talento y belleza de la presentadora de 38 años le han hecho ganar millones de seguidores en redes sociales. Sin embargo, uno de estos pasó de la admiración a la obsesión, según ella misma contó en entrevista que, incluso, le hizo llorar al recordar este episodio.

Linda Palma no dejó en claro hace cuánto ocurrió esta grave situación de acoso en su contra

¿Qué pasó con Linda Palma?

De acuerdo con lo expuesto por la barranquillera en charla con Lo sé todo, un desconocido comenzó a enviarle mensajes a través de redes sociales, en los cuales se mostraba admirado y atraído por ella. No obstante, con el pasar del tiempo los mensajes fueron cada vez más frecuentes e incómodos, pues llegaron a incluir contenido sexual.

La presentadora decidió bloquear a este usuario, pero hombre creó otras cuentas e inició un acoso del que ella jamás había sido víctima, al punto que llegó a enviarle fuertes amenazas.

“Este personaje me escribe: ‘Yo sé a qué hora sales del canal, así que cuídate porque, cuando termines y salgas, te estaré esperando con ácido para echártelo en la cara”, dijo Linda Palma.

Aterrorizada por convertirse en una nueva víctima de este tipo de comportamientos, la comunicadora atlanticense dio aviso a las directivas de Caracol Televisión, así como a sus familiares: “Casi me privo del susto. Hablé con el jefe de seguridad del canal, con mi jefa, con el director del noticiero y, llorando, llamé a mi papá para contarle”.

Papá de Linda Palma se encargó de ahuyentar al acosador

Cansado de ver cómo su hija debía entrar y salir de su lugar de trabajo casi que a escondidas, el padre de la periodista de Noticias Caracol tomó cartas en el asunto y se dio a la tarea de encontrar a este hombre.

“Empezamos las averiguaciones con la Fiscalía y todo el cuento, para saber quién era este personaje. Finalmente supimos todo, hasta su nombre y dónde trabajaba. Mi papá le escribió un mensaje muy bonito, recuerdo mucho, en el que le hizo algunas recomendaciones y le dijo que esa no era la manera de acercarse a una mujer. Nunca más volvió a aparecer”, agregó.

Por último, Linda Palma mencionó que no ha vuelto a saber nada de este hombre y espera no hacerlo nunca más, pero advirtió que gracias a él vivió momentos de pánico y terror durante muchos días: “Fue horrible, me dio mucho miedo y yo no podía dormir de estar pensando que en cualquier momento llegaría a hacerme algo”.