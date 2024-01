¿Quién es la voz del canal Caracol? Conoce al locutor Humberto Cancio Peroza

Humberto Cancio Peroza es un locutor ampliamente reconocido en todo el país, gracias a su trabajo como la voz oficial del canal Caracol desde 1999. De igual manera, está en la memoria del público por los anuncios de los partidos de la Selección Colombia que transmite el Gol Caracol.

Así luce la voz del canal Caracol

Un video de TikTok resolvió la duda que han tenido millones de televidentes por mucho tiempo, sobre cómo se ve el hombre al que han escuchado durante 25 años.

La publicación, hecha por una academia de locutores a la que Humberto Cancio fue invitado para dictar unas charlas, generó una gran cantidad de reacciones.

@avozacademia 🎙️✨¡Descubre los secretos de una carrera exitosa en el mundo de la voz con Humberto Cancio en nuestra entrevista estelar durante la Semana de la Voz! ¡No dejes pasar esta oportunidad para elevar tu pasión por la voz! Regístrate ahora en avozacademia.com y asegura tu lugar en esta programación especial. ♬ sonido original - A Voz Academia - A Voz Academia

“No es como me lo imaginaba, pero muy bueno conocer la cara de este hombre”, “tiene una voz espectacular y siempre he dicho que es uno de los principales atractivos del canal Caracol”, “tanto tiempo escuchándolo y nunca me puse a pensar cómo era” y “después de ver este video ya puedo morir tranquilo”, fueron algunos de los comentarios que recibió el posteo.

Un repaso por la historia de Humberto Cancio, voz de Caracol Televisión

De acuerdo con la información almacenada en al página web del famoso locutor, comenzó su camino en los medios de comunicación en su natal San Andrés, como parte del equipo de Radio Morgan y Radio LEDA Internacional.

Humberto Cancio Peroza, voz del canal Caracol, es uno de los principales referentes de la locución en Colombia Fotografía por: Wix Humberto Cancio

Humberto Cancio también trabajó con estaciones radiales como Todelar, Caracol Radio, RCN Radio, Canal Época y Canal del Humor. Además, hizo anuncios de reconocidas marcas e instituciones, como la Policía Nacional, DIAN y la Alcaldía de Bogotá.

La voz del canal Caracol también se desempeñó como subgerente y director general de Medios de Comunicación Internacional (MCI), compañía en la que fue presentador y director del espacio informativo.

Humberto Cancio es un hombre de fe y por eso mezcló en un mismo proyecto su creencia religiosa con la locución. Así fue como creó el programa radial y digital Verdades Eternas, en el que habla sobre la “formación de principios y valores familiares y sociales fundamentados en la palabra de Dios”.