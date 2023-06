¿Qué pasó con Ivanna de ‘La Voz Kids’? Así se ve tras 8 años de ganar el reality

Ivanna tenía 12 años cuando ganó la primera edición de La Voz Kids en Colombia. Cantaba y bailaba en la sala de su casa a las divas que en ese momento y hasta hoy la inspiran: Whitney Houston, Beyoncé, Celine Dion y Mariah Carey. Fue entonces cuando llegó la gran oportunidad de vivir ese sueño que, así como ella, tenían millones de niños. “Yo siempre pensé que si iba a ganar era por el sueño de todos esos niños que no pudieron llegar ahí”.

Su paso por La Voz Kids le permitió no solo darse a conocer en Colombia, sino afianzarse en su sueño de dedicarse a la música, y tan pronto terminó el colegio se fue a estudiar becada a The Berklee College of Music, una de las mejores instituciones de música en el mundo, donde no solo pasó una de las mejores épocas de su vida, sino que, por primera vez, vivió sola, con 15 años, en Boston, tal como lo hace ahora que reside en Bogotá, lejos de sus papás y de su natal Bucaramanga. “Cuando salí de La voz seguí en la búsqueda de oportunidades, de crearme y formarme como profesional, fueron años espectaculares, aprendí muchísimo sobre la industria de la música”.

La bumanguesa está trabajando en su producción discográfica. Todos los temas son de su autoría. Fotografía por: FELIPE MARIÑO

Ivanna ahora tiene 20 años, estudia Comunicación Social y Lenguas en la Universidad Javeriana, sigue haciendo música y gracias a ello le llegan oportunidades de trabajo como modelo, actriz, representando marcas o como influenciadora en sus redes sociales. “La conexión con la gente se hizo muy fuerte y esto me encanta”.

El amor inspira a Ivanna

Ivanna está trabajando en su primer álbum, que contiene 10 singles compuestos por ella, canciones en español y en inglés inspiradas en Valentino, su novio, con quien actualmente vive en Atlanta. “Es una relación en la que hay mucho apoyo mutuo, creatividad, amistad y complicidad, primero que todo, nosotros fuimos mejores amigos”. El género del álbum es rhythm and blues.

“Siento que la música nació conmigo. Cuando le pregunto a mi familia sobre qué sentían antes de que yo naciera, ellos me responden que decían: ‘ahí va a nacer una estrella’. Creo que eso marca mucho la forma en que me proyecto en la vida, creo que desde el momento en el que Dios me creo, me trajo con esa visión”.