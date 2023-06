Emilia Ceballos de ´Pálpito´ se casará con actor de ´Hasta que la plata nos separe

En escena son muchas las parejas de artistas que han sucumbido al amor y terminan conformando relaciones en la vida real. Eso fue justamente lo que les ocurrió a los actores Rodrigo Jerez y a la actriz Emilia Ceballos.

Los actores, que se conocieron en la película Los fierros hace casi cinco años, decidieron darse una oportunidad en el amor y hoy siguen juntos con una novedad que revelaron en exclusiva en diálogo con Vea. La pareja se comprometió en diciembre pasado en una romántica cita y llegará al altar este 2023. Sobre los detalles de esa pedida de mano y lo que será la boda como tal hablaron en primicia con revista Vea.

Emilia Ceballos y Rodrigo Jerez, de amigos a novios

Cuando la pareja coincidió en Los fierros evidentemente hubo atracción, sin embargo, no tuvo nada hasta mucho después de terminado el proyecto cuando volvieron a verse. “LA vida nos encontró en Los fierros, pero terminó la película y cada uno por su lado, fuimos compañeros de trabajo nada más”, recuerda Rodrigo.

“Después el universo nos unió en una serie colombo-mexicana llamada El rey del valle”, rememoró Rodrigo a quien vimos recientemente como Giovanni, uno de los hermanos de La Pajarita en Hasta que la plata nos separe y anteriormente en El robo del siglo, de Netflix.

Emilia, quien dio vida a Melisa en Pálpito y a Clementina, la esposa de Leandro Díaz en la producción del mismo nombre recordó con jocosidad “ahí si cayó Cupido”. Luego complementó cómo fue ese inicio de romance “nos sentíamos muy bien el uno con el otro”, pero en realidad ninguno pensaba en algo serio.

“A veces uno ve que un actor se encuentra con una actriz en un proyecto comparten, pero el proyecto se acaba y chao. Yo estaba sola en ese momento Rodrigo estaba en una relación y había que pensar hasta dónde se podía llegar y nos dimos cuenta que el sentimiento se hacía más fuerte, sentíamos que queríamos estar juntos y nos queríamos, se definieron cosas y asumimos nuestra relación”. Así el asunto ´se enserió´.

Sin embargo ninguno de los dos hizo planes, sino que pensaron en vivir el día a día y dejar fluir lo que tenían, pero lo hicieron sin temor, al contrario, decidieron irse a vivir juntos “Lo más chistoso es que se acaba el proyecto y de una nos fuimos a vivir juntos” cuenta ella “eso fue así, la vida opera de esa manera… hay gente que se conoce, conocen el papá, la mamá, viajan; en lo nuestro fue tin tan tu tá”, comenta Emilia, quien también está por estos días en cartelera con una película colombo ecuatoriana llamada El rezador, donde representa a Nela, la madre de la estelar y es la única colombiana en la cinta.

Para Rodrigo, la relación se ha solidificado precisamente en esa convivencia donde los dos han aprendido en medio de las crisis que han podido presentarse. “Irnos a vivir juntos fue también afortunado, implicó conocernos más, tener una relación mucho más certera. El hecho de estar juntos implicaba confianza… tuvimos momentos de aprender a escucharnos. El espacio frente a la profesión también nos ha permitido ser más sensibles y llevarnos a la escucha… cada uno tiene su carácter y es fuerte y también hay que saber manejar eso, no es fácil, pero cuando hay amor, se puede, de lo contrario no”, dice él.

Para Emilia fue la manera perfecta para sanar el pasado de los dos y los obstáculos que podían traer. “Hoy estamos tranquilos, Rodri confía en mí y yo en él, somos honestos, hablando las cosas, cuando se sube la billirrubina nos quedamos en silencio un rato, acompaños nuestra soledad porque a cada uno nos gusta estar solos… con amor y respeto”, Emilia…

Rodrigo Jerez le pidió la mano a su novia en Monserrate

Y con una relación tan estable, Rodrigo no tuvo dudas de que la actriz nacida en Guacarí, Valle, es la mujer de su vida y era tiempo de proponerle que fuera su esposa. El actor compró anillo, reservó mesa en San Isidro, el famoso restaurante en el cerro de Monserrate de Bogotá, y todo estaba listo, sin embargo, los trancones y la congestión usuales en viernes en la capital por poco lo dejan sin planes. “Armé todo un plan sorpresa, eso es fundamental para una pedida de mano. Le tapé los ojos y preciso ese día era un día viernes o jueves el tráfico estaba intenso, el parqueadero a reventar; metí en un rinconcito el carro, había mucha bulla y ya se estaba agotando el tiempo de la reserva para llegar, había tanta bulla que todavía creo que no escuchó bien, jaja. Llegamos al mirador, le quité la venda y con una champaña le pedí la mano. Luego entramos en el restaurante y celebramos con piano”. “Fue muy hermoso”, recordó Emilia para quien no hubo necesidad de pensar la respuesta.

Así será la boda de Emilia Ceballos y Rodrigo Jerez

“Nos casamos el 20 de diciembre un año después de la pedida de mano… Nos casamos casa d e mis papás, en Guacarí, Valle, porque quiero hacer un homenaje a mis papás en su casa campestre. Será una ceremonia civil, muy especial, natural…. Estamos buscando persona con buena energía… para que nos case… alguien bonito… Será algo muy familiar con unos pocos amigos cercanos, unas 35 personas”, reveló la actriz que no ha vuelto a coincidir en televisión o película con su ahora prometido, no obstante, sí han aprovechado para hacer material digital y pertenecer al mismo grupo teatral. De hecho, han realizado piezas donde revelan el día a día de la pareja, material que incluso ha sido premiado internacionalmente.

