María Conchita Alonso, arrepentida de aplicarse biopolímeros y dejar su carrera

María Conchita Alonso fue el símbolo sexual de los años 80 y parte de los 90. La actriz, bailarina y cantante, de 68 años, intérprete de icónicos temas como ‘Acaríciame’, ‘La loca’, ‘Una noche de copas’, por mencionar algunos, fue una de las latinas pioneras en ingresar en las anheladas grandes ligas de Hollywood.

Su carrera artística comenzó en los reinados de belleza, luego fue reconocida actriz de telenovelas en Venezuela y pese a ser la estrella del vecino país, un día empacó y se marchó a Nueva York. Allí completó sus estudios de arte y actuación en el reputado Instituto de Teatro y Cine, Lee Strasberg. En 1995 se convirtió en la primera actriz hispana no nacida en Estados Unidos en estelarizar una obra de Broadway. Encabezó ‘El beso de la mujer araña’.

Desde entonces, su nombre se ha visto en créditos de reconocidas películas junto a Sean Penn, Robert Duvall, Arnold Schwarzenegger, Michael Keaton, Robin Williams, Nicholas Cage y Jeremy Irons, entre otros.

También te puede interesar: Jairo Camargo, de Devuélveme la vida, nunca ha estado desempleado. ¿Cómo lo logra?

La actriz también ha tenido apariciones estelares en series como ‘Amas de casa desesperadas’, ‘CSI’ y ‘La niñera’ . También hay que decir que Alonso tuvo un tiempo de relativa ausencia donde se convirtió en una fuerte luchadora en pro de la libertad y la recuperación de derechos en Venezuela.

Hace ya varios años que María Conchita regresó a la escena de tiempo completo. Ahora mismo, planea un nuevo show donde los espectadores pueden hacer un recorrido por su exitosa carrera musical. Allí ella actúa, canta y baila.

María Conchita Alonso, una vampira buscando redención

Desde su casa en Los Ángeles, revista Vea habló con ella también del lanzamiento de su nueva película Vampiras, rodada entre España y Estados Unidos y donde comparte con estrellas colombianas como María José Vargas, Yuri Vargas y Johana Fadul.

En la historia, encarna a una vampira que procura que otras tres intenten tener una vida normal y no se alimenten de más sangre humana. Una especie de personaje salvador, que la actriz venezolana conoce al dedillo, pues su consigna de vida ha sido “ayudar a otros”, aunque esto le haya significado algunos arrepentimientos “no de ayudar sino de la manera en que lo hice”, menciona sobre su decisión de dejar en pausa su carrera por varios años, más de 10, para unirse a la lucha de la libertad de su país. “Yo estaba en el top de Hollywood, en el top de mis canciones. Yo abandoné mi carrera par salvar a Venezuela. Yo pensé que este cuerpito, esta personita sola iba a poder hacer algo, para que a Venezuela no se convirtiese en otra Cuba. Entonces yo abandoné todo y me dediqué 100%. a eso. Yo fui activista política por Venezuela como por 13 años. Perdí mucho, lloré mucho”, se refiere al costo económico que le significó este tiempo, pues vio sus finanzas reducidas.

Hoy sigue vinculada a causas de lucha, pero no de tiempo completo. Retomó su carrera y esta floreció de nuevo.

Volviendo a su nueva película, es consciente de que los vampiros en sí causan rechazo en algunos, en su caso, los encuentra hasta interesantes. “No son malos, en realidad es que son muy feos”.

El nuevo reto actoral lo asumió en medio de quebrantos de salud que no le permitieron disfrutar el antes y el después del rodaje. Como si viviera en una especie de narcotización debido a la necesidad de responder en el set sacaba fuerzas de donde no las tenía, pero al terminar, corría a su hotel a recuperarse “mientras otros fueron a comer, a divertirse”.

También te puede interesar: Murió asesinado Johnny Wactor, actor de Hospital General, quería evitar atraco

De todas maneras, cumplió como siempre lo prefiere, cabalmente. En el rodaje, ocurrido en el 2023 los quebrantos fueron por gripe y virus. En enero pasado llegaron otros, esta vez como consecuencia de los biopolímeros que se aplicó en Venezuela, hace varios años. Paradójicamente, no se los inyectó por gusto o convicción. “Ahí salió a flote la niña de 11 años que está en mí y se dejó convencer. Imagínate yo estaba a gusto con mi c… Yo siempre me he sentido bien, no tengo busto y me encanta porque no uso sostén”. Alonso en esa ocasión sucumbió y aceptó biopolímeros en sus glúteos “sin necesitarlo, sin buscarlo” estos le derivaron en un seroma en el glúteo derecho. Las complicaciones la llevaron a una cirugía de extracción y ahora está restableciéndose. La recuperación tardó un poco más de lo esperado y por ello, debió cancelar unos shows.

Ahora se prepara para estrenar, el día de su cumpleaños, el 29 de junio en Monterrey, ese montaje que aplazó y se llama Sinvergüenza, aunque aún está adolorida, su voz no ha sufrido ninguna afectación. Sobre cuándo vendrá a Colombia solo espera que un empresario se lo proponga.

Por lo pronto, estará en las pantallas de cine colombianas con Vampiras desde este 13 de junio.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento