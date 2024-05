Jairo Camargo, de ‘Devuélveme la vida, nunca ha estado desempleado ¿cómo lo logra?

Jairo Camargo es uno de esos personajes con los cuales uno puede hablar de diversos temas de forma amena. El actor, de 70 años, reconocido como uno de los mejores en el país, es buen conversador, no responde con frases de cajón o planeadas. Las suyas son fluidas, naturales y dan cuenta de que es un hombre estructurado y un profesional disciplinado. Verlo en pantalla ratifica además que es un actor impecable en cada una de sus interpretaciones y se pasea por el drama o por la comedia sin dificultad.

Curiosamente, no le gustan las entrevistas y por eso, no es usual verlo como se dice coloquialmente ‘mojando prensa’.

Actualmente lo vemos en pantalla como Alfredo Azcárate, en la novela de Caracol ‘Devuélveme la vida’, un hombre rico, dominante, cuya prioridad es su única hija, pero que definitivamente comete demasiado errores, seguro de que está haciendo lo que le corresponde en su rol como padre.

Este personaje, que en su juventud estuvo a cargo de Carlos Manuel Vesga, lo asumió como suele hacerlo con todos, con rigurosidad. Sin embargo, admite que le hubiera gustado tener más contacto y trabajo con Vesga. “A mí me parece que para ese tipo de cosas debería hacerse mucho más trabajo de reconocimiento porque al que llega, es al que le toca recibir… Se hicieron unos ensayos y tuve las coordenadas del personaje, pero no las de Carlos Manuel. N o se trata de hacer una imitación, los actores somos distintos y hay unas coordenadas que a mí me parece toca hacer, por ejemplo si tiene un tic, o en su lenguaje o manera de hablar tenga una muletilla… Pero como esto es una industria, hay que camellar”.

Aun así está contento con lo que ve al aire cada noche, aunque también admite que el primer capítulo que vio donde él aparece no le gustó. “Pero después vino Patricia, lo vimos y dijo ¿qué le pasa?”. Su esposa también actriz, Patricia Tamayo, le había dado una aprobación que se extendió a él, pues le permitió verlo de otra manera.

Es usual escuchar entre los histriones que no resisten verse al aire, porque nunca están conformes o satisfechos con lo logrado, Jairo opta por verse. “Verme no me gusta mucho; al principio de mi carrera veía todo, sigo haciéndolo para ir corrigiendo cosas…”

La primera vez que Jairo Camargo sintió la fama y la aprobación

El actor, nacido en Barrancabermeja, que en algún momento de su adolescencia quiso ser cura, recordó exactamente cuándo empezó a darse cuenta que estaba en camino a convertirse en un excelente intérprete.

“Hubo un momento coyuntural que fue cuando se hizo ‘El Bogotazo’ en ‘Revivamos nuestra historia’. Yo hacía Roa Sierra (el asesino de Jorge Eliécer Gaitán). En esa historia él visita un adivino alemán. Allá iba él a que le leyeran la suerte, y en ese consultorio se hizo una escena. Ahí, en ese momento, empecé a ser Jairo Camargo. Al otro día, en la parada de la buseta que esperaba para ir a ensayo del TPB, la gente ya empezó mirarme. En la buseta recibí felicitaciones y (me preguntaron) ¿cuál es su nombre?. Eso por un lado. Luego, llegué al estudio y mis compañeros me felicitaron. Y por otro , Jorge Alí (Triana) que me dirigía en el TPB y me había llevado a ‘Revivamos’, me llamó y me dijo: ‘muy bien’. Yo decía: ‘hago las cosas bien’.

Jairo Camargo actualmente está al aire como Alfredo Azcárate en 'devuélveme la vida' Fotografía por: Felipe Mari

Era 1982 y en adelante, Camargo comenzaría una ascendente carrera artística que lo ha mantenido en permanente ejercicio. Nunca ha dejado de trabajar. Aunque es usual escuchar a actores veteranos que se quejan y lamentan tener largos periodos de tiempo sin oír ofertas, en el caso del santandereano no ha sido así. La única vez que recuerda haber estado fuera de escena fue por voluntad propia. “Me fui a Nueva York, a vivir la ciudad y cuando volví apareció Pedro el escamoso”.

Él considera: “algo bien debí haber hecho”, pero es claro que a lo largo de estas cuatro décadas ha dicho si, siempre. Tal vez eso sea parte del secreto. “He hecho una carrera rutilante, muy buena, llena de aciertos y (también) he hecho cosas malas porque era lo que había que hacer...y ni modo de rechazarlas, no he rechazado absolutamente nada…”

Cuando le expongo que algunos artistas aseguran que no aceptan ciertos roles porque no los satisfacen, van en contra de algo que creen o simplemente no les llama la atención, Jairo reitera. “No le he dicho no a nada”.

Eso no implica que en ocasiones se ha sentido incómodo y se ha preguntado ¿qué hace en un set?. “En algún momento he dicho: ¿qué estoy haciendo aquí? porque estaba mal escrito, mal producido… Ha ocurrido muchas veces”. Aun así, él ha continuado con su trabajo y procurado llevarlo hasta el final cabalmente.

Podría interesarte: Maia Landaburu, de ‘Devuélveme la vida’ y prometida de Fernando Gaitán revela cómo después de la muerte lo ama más

“Cada vez como la primera vez y hasta la última vez”, Jairo Camargo

Después de 40 años de ejercicio profesional y constante uno pensaría que cada vez domina más el oficio y este demanda menos esfuerzo. No es el caso del actor. “Para mí demanda el mismo esfuerzo de la primera vez: ‘cada vez como la primera vez hasta la ultima vez’. Lo aprendí en el TPB con Jorge Alí. Estábamos haciendo temporada con I Took Panamá y solía pasar que en la última semana nos hacíamos marranadas los unos a los otros y Jorge Alí fue a vernos en una de esas funciones. Cuando bajó al camerino nos dijo: ‘vi la función, esa no es la obra que montamos, eso es otra cosa...Se ve que la pasan muy bueno, que se divierten, pero ese no es el montaje que yo dirigí y ese una m...Y hay una cosa terrible que ustedes están olvidando y es que el público que vino esta noche, vio la obra por única y primera vez, eso es lo que hace que cada noche sea un estreno porque el público es distinto y de ahí depende que siga habiendo teatro o que alguien se repita la función y si la repite, también será la primera vez porque algunas cosas han cambiado’. Ese día entendí que ‘cada vez como la primera vez hasta la última vez’”.

Jairo Camargo va a sicoterapia hace 33 años

La terapia que recientemente se ha puesto en boga es muy cercana al actor antes de que el mundo empezara a hablar abiertamente de ella. “Empecé hace 33 años un proceso de sicoterapia para entender muchas cosas que pasaban conmigo o en mi vida”. Esa permanente reflexión y cuestionamiento consigo mismo data desde cuando encarnó a un personaje que se convirtió en entrañable y con el cual se llevó muchos aplausos: Pipe Socarrás en la serie Escalona. “Hoy 33 años después está dando el resultado que yo estaba buscando, el resultado de por qué soy así. Y por qué me han pasado ciertas cosas”.

Siendo padre de una hija, por supuesto, también ha reflexionado al respecto y admite que, como usualmente ocurre, “no salgo bien librado”, pues es un rol para el que uno nunca se prepara y se ejerce sobre la marcha. Admite que buscando una carrera y un lugar en esta profesión, se perdió de muchas cosas de su hija.

Sentirse satisfecho con su proceso interior no lo exime de seguirse equivocando naturalmente. “No estoy obligado a hacer las cosas bien”, y considera que mientras esté vivo, por supuesto, la intención es mejorar.

También podría interesarte: Juanse Laverde, ganador de ‘La Voz Kids’ 2018, fue acosado: “Quería matarme”

Jairo Camargo lleva 17 años con Patricia Tamayo

Personalmente, han sido tres relaciones estables que ha tenido el actor, la última lleva 17 años y quisiera que fuera con el tan sonado ‘para siempre’, sin embargo, es realista y sabe que es algo que no se puede asegurar, sobre todo teniendo en cuenta lo complejo que resultan para todos los seres humanos las relaciones. " Es jodido, porque conversar a los seres humanos nos cuesta. A veces se tornan conversaciones incómodas, hay que tenerlas y no sabemos manejarlas todavía, los seres humanos somos eso.. mantenernos juntos cuesta”.

Así es Camargo, no romantiza ninguna situación, por el contrario la lleva a la razón. “Yo no estoy sumando años, tengo consciencia de que el cualquier momento se acaba, todo lo que empieza se acaba, por alguna razón, si yo me muero se acaba, por ejemplo”.

Eso no quiere decir que no se conmueva regularmente. Lo hace frente a situaciones sencillas que van desde encontrarse con un papel que lo confronta, como el mismo Alfredo Azcárate, hasta la sonrisa de un niño, “oír una canción de Sabina, un vallenato bien sabroso, una salsa, leer un libro, ver la relación de los animalitos...”.

Sobre morir en el escenario, esa romántica y pasional frase que algunos de sus colegas repiten, Jairo por supuesto, también difiere: “es una bobada, claro que no”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento