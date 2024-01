Margarita Rosa de Francisco y la grave enfermedad que sufre desde los 16 años

Margarita Rosa de Francisco es una actriz de amplia trayectoria, lo que la ha convertido en toda una figura de la televisión y el cine en Colombia. Café con aroma de mujer, Gallito Ramírez, La madre, Los pecados de Inés de Hinojosa, La Caponera, Paraíso travel y García, son algunas de las producciones por las que más se le recuerdan.

Sin embargo, lo que muchos no saben sobre la caleña es que, durante casi toda su vida, ha luchado contra una grave enfermedad.

Margarita Rosa de Francisco nunca ha ocultado esta afección

¿Qué padece Margarita Rosa de Francisco?

En una entrevista que concedió a Ventaneando, la antigua presentadora del Desafío recordó que, desde los 16 años, sufre escoliosis progresiva. Esta condición afecta la columna vertebral y genera una curvatura anormal que, a su vez, puede provocar dolor y problemas respiratorios en los casos más severos.

Para tratar esta enfermedad, la mujer de 58 años fue operada en dos ocasiones. Producto de dichas intervenciones, tiene una cicatriz de gran tamaño en su espalda y enfrenta a diario varias consecuencias.

“Primero tuvieron que atornillarme la columna, entonces yo no tengo movilidad en esa parte. Estoy como si me hubiera tragado un palo de escoba y eso me hace sentir como presa en mi propio cuerpo (...) Ha sido todo un camino para aceptar esa inmovilidad. Y con lo de la cicatriz nunca tuve problema, hasta me sentía orgullosa”, expresó Margarita Rosa de Francisco.

Aunque este tipo de intervenciones tienen como objetivo corregir la curvatura de la columna, mediante implantes metálicos que fijan las vértebras afectadas, los pacientes no siempre obtienen los resultados esperados.

“Yo tenía 16 años en esa época, cuando estuve casi un año como Frida Kahlo, con un yeso que me cubría toda la parte del torso. Eso afectó mucho tiempo de trabajo que tenía mi cuerpo, entonces después me dediqué a reconstruirlo con bastante ejercicio”, concluyó.

Margarita Rosa de Francisco reafirmó su postura frente a las cirugías estéticas

En una segunda parte de su entrevista con Ventaneando, la vallecaucana se refirió al tema de las operaciones y procedimientos que existen para detener el paso del tiempo en el cuerpo.

“Me impresiona lo que veo en TikTok, de las mujeres interviniendo sus caras y sus cuerpos para aparentar ser más jóvenes. Yo no puedo juzgar a quienes hacen eso porque yo también lo hice, pero a cada mujer le va llegando su momento de desprenderse y decir: ‘¡Que venga lo que venga! ¡No me importa!’”, agregó.

Es clave mencionar que, después de mucho tiempo, Margarita Rosa de Francisco decidió disfrutar de su vejez y de sus inevitables consecuencias. Por esta razón dejó de utilizar bótox y otros tratamientos contra las arrugas.