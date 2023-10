Margarita Rosa de Francisco mostró cuánto ha cambiado su cara tras dejar el bótox

Margarita Rosa de Francisco es una de las mujeres colombianas con mayor reconocimiento en el país, no solo por su destacada labor en la televisión, sino también por el trabajo que ha desarrollado en otros campos, como la música y la escritura.

En febrero pasado, la vallecaucana sorprendió a sus seguidores al contarles que, después de luchar por mucho tiempo, decidió disfrutar de su vejez y de sus inevitables consecuencias. Por esta razón dejó de utilizar bótox y otros tratamientos contra las arrugas.

“En este momento tengo 57 años y el espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder. No quiero ponerme más bótox ni rellenos ¡Nada de eso! De ahora en adelante quiero ver esto, estoy curiosa de ver cómo es el proceso de mi envejecimiento y ya”, comentó Margarita Rosa de Francisco en aquella ocasión.

Te puede interesar: “Supérame, Diego Trujillo”: Endry Cardeño estalló por secreto que reveló el actor sobre Laisa Reyes

Fotografía por: Iván Muñoz Franco

Así ha cambiado Margarita Rosa de Francisco desde que dejó el bótox

Gracias a un filtro que se ha vuelto bastante popular en redes sociales, el cual permite a las personas verse en cámara como si fueran ancianos, la actriz colombiana se pronunció aterrada ante su presente y lo que podría pasar en próximos años.

“Ahora está de tendencia un filtro en TikTok, con el que la gente se ve más vieja y están las reacciones de cuando ven su propia cara, pero más envejecida. Entonces, yo me miro aquí y ahora, por ejemplo, y parece que tuviera el filtro ese. Ya yo me puse ese filtro y, de verdad, que me aterró tanto que casi que traiciono mi consigna de ser vigente o de tener presencia, y de no perderme del espectáculo de mi propio envejecimiento. Esa frase grandilocuente casi que se hizo trizas cuando me vi con el filtro: más vieja que como estoy ahorita, que como aparezco aquí”, expresó asombrada.

Posteriormente, Margarita Rosa de Francisco mostró algunas de las líneas de expresión que se han formado en su rostro, desde que tomó la decisión de no someterse a ningún tratamiento estético para detener el paso del tiempo en su piel.

“Yo dije: ‘hasta aquí lo aguanto’, porque voy viendo los cambios, pero estas líneas de aquí son terribles, estas de aquí tampoco me gustan ¡Está tenaz!”, agregó la protagonista de Café con aroma de mujer, quien concluyó su pronunciamiento refiriéndose a las cirugías estéticas, sobre las cuales aseguró no tener autoridad alguna para cuestionarlas.

Un repaso por la carrera de Margarita Rosa de Francisco

Nació en Cali el 8 de agosto de 1965 y ha participado en varias telenovelas exitosas, como Gallito Ramírez, Los pecados de Inés de Hinojosa y Café, con aroma de mujer, por la que recibió varios premios nacionales e internacionales.

También fue presentadora durante varias temporadas del reality Desafío y ha lanzado cuatro álbumes musicales de pop latino y bossa nova.

Puedes leer también: Imitador de ‘Yo me llamo’ debutó en nuevo show del canal RCN ¿De quién se trata?

Margarita Rosa de Francisco vive actualmente en Miami, estudia Filosofía y está a punto de culminar su pregrado. Además, fue reconocida el 9 de septiembre con el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Venecia 2023, gracias al papel que desarrolló en la película El paraíso, del director italiano Enrico María Artale.